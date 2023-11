Tottenham-Chelsea, succede di tutto: 20 minuti di recupero, gol annullati ed espulsioni

Roma, 7 novembre 2023 – Quattro gol annullati dal Var nel primo tempo, altre 5 reti valide. Basterebbe questo per fare di Tottenham-Chelsea (1-4) di ieri sera una delle più pazze partite della Premier. Ma non è certo finita qui, perché alla valanga di marcature (nove in totale fra buoni non) ci sono pure ben 23 minuti di recupero. La cronaca racconta, solo nel primo tempo, 4 gol annullati, un rosso, un rigore e 13’ di recupero. La ripresa? Praticamente non è da meno un altro rosso, un altro gol annullato e altri 10’ extra.

Troppi effettivamente i ricorsi al Var a causa dei gol 'dubbi', davvero dura per l'arbitro assegnare un recupero inferiore visti tanti minuti di gioco persi. In ogni caso il derby è l'ennesimo episodio che mina il difficile rapporto fra la 'moviola' e il calcio inglese: i due non si sono mai amati. Un esempio? Al 33’ ci vogliono 5 minuti per verificare un di Sterling viziato da un tocco di mano, ma nel frattempo la Var nota il fallo di Romero su Fernandez che l’arbitro ritiene da rosso.

Gli Spurs incamerano la prima sconfitta stagionale che ha un po' il sapore della disfatta totale: oltre al poker subito, la partita si chiude con 9 giocatori e una prestazione sporcata ulteriormente dalla già detta espulsione di Romero al 33’ e di Udogie al 55’.

Ed è Jackson show. L'ex Empoli trascina letteralmente il Blues, travolgendo i padroni di casa, gravati da una doppia inferiorità numerica, in contropiede al quarto e al settimo di recupero della ripresa, dopo aver già segnato al 75': tripletta.

Tottenham-Chelsea 1-4, il tabellino

TOTTENHAM (4-2-3-1) - Vicario; Porro, Romero, van de Ven (45' Emerson Royal), Udogie; Sarr (61' Bentancur), Bissouma; Kulusevski (61' Skipp), Maddison (45' Hojbjerg), Johnson (34' Dier); Son. All. Postecoglou

CHELSEA (4-2-3-1) - Sanchez; James (77' Malo Gusto), Thiago Silva, Disasi, Colwill (46' Cucurella); Enzo Fernandez (58' Mudryk), Caicedo; Gallagher, Palmer, Sterling (90' Ugochukwu); Jackson. All. Pochettino

GOL: 6' Kulusevski, 35' Palmer su rigore, 75', 94' e 98' Jackson

AMMONITI: Udogie, Postecoglou per proteste, Jackson, Sarr, Colwill, Malo Gusto, Mudryk, Ugochukwu

ESPULSI: Romero rosso diretto, Udogie per doppia ammonizione

