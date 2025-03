Trasferta al Breda. Valente tiene il Lecco con i piedi per terra: "L’obiettivo resta salvarsi»

A Sesto San Giovanni per sfatare il tabù delle vittorie in trasferta, dare un calcio definitivo o quasi alle preoccupazioni e strizzare ancora l’occhio ai playoff. Quella di stasera in casa dell’Alcione Milano è una partita importantissima per il Lecco di Federico Valente che deve confermare quanto di buono ha mostrato nelle ultime settimane per poter lasciare le posizioni pericolanti della classifica e vivere un finale di stagione più sereno. All’andata il Lecco sorprese l’Alcione con un gol di Sipos e in casa bluceleste c’è l’intenzione di replicare, in trasferta, quella vittoria per vincere il primo match stagionale lontano dal Rigamonti Ceppi e ritornare a brindare fuori casa dopo 17 mesi (tra B e C). A chi ha parlato di playoff, Valente ha replicato così in conferenza stampa. "Cinque settimane fa si parlava solo di salvezza, sarei folle se parlassi di altro... Siamo ancora nella zona rossa, dobbiamo portare a casa dei punti per la salvezza, se c’è qualcuno che pensa di aver risolto qualcosa è completamente fuori strada". L’allenatore lecchese è consapevole che oggi al Breda sarà dura. "L’Alcione prova a giocare, hanno un gioco equilibrato e coraggioso. Di base ci sarà da fare la “guerra“, anche se la parola non mi piace perché ce ne sono già troppe nel mondo. Quando ci riusciamo, siamo una squadra difficile da affrontare per tutti". Probabile formazione (3-4-1-2): Furlan; Martic, Battistini, Ferrini; Di Dio, Frigerio, Zanellato, Kritta; Attys, Sipos, Sene. All.: Valente. Fulvio D’Eri