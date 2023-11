Tre passi Avanti. L’Appignanese piega la Palmense nella ripresa

APPIGNANESE

2

PALMENSE

0

APPIGNANESE: Pettinari, Picchio, Stura, Giampaoli, Fagiani, Argalia, Gesuelli, Gagliardini N., Raponi, Medei, Lasku. A disp.: Monteverde, Carbonari, Guerrero, Galassi, Poloni, Pierantonelli, Ceresani, Giulianelli, Carboni. All. Cantatore.

PALMENSE: Osso, Virgili, Gregonelli, Valle Indiani, Bachanhour, Silvestri, Wali, Mauro, Ferranti, Biondi, Haxhiu. A disp.: Iommi, Ferri, Tarulli, Recanatini, Nazziconi F., Pellicetti M., Nazziconi M., Diop, Pellicetti E. All. Cardelli.

Arbitro: Uncini di Jesi.

Reti: 7’ st aut. Silvestri, 28’ st Gagliardini N.

L’Appignanese trova nella ripresa le chiavi per conquistare tre punti molto importanti. Nella prima frazione di gioco la squadra di casa si fa apprezzare per la manovra ma non trova la via della rete. Nella ripresa si sblocca il risultato su una sfortunata autorete. L’Appignanese controlla la reazione ospite e al 28’ mette al sicuro il risultato con la bella conclusione di Nicola Gagliardini.