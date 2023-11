Trestina beffato dal Grosseto. Negato un rigore ai bianconeri

TRESTINA

0

GROSSETO

1

TRESTINA (3-4-3): Fiorenza 6; Omohonria 6,5, Contucci 6,5, Sensi 6 (41’ s.t. Pica s.v.), Bucci 6 (38’ s.t. Montani s.v.); Marietti 6 (33’ s.t. Dottori 6), Soldani 6, Farneti 6,5; Di Nolfo 6, Morlandi 5,5, Belli 5,5. All. Ciampelli 6

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli 6; Carannante 6,5 (28’ s.t. Giuliani 6), Cretella 7, Saio 6,5; Aprili 6,5 (1’ s.t. Macchi 6), Bensaja 6,5, Sabelli 7, Arcuri 6; Riccobono 6,5 (19’ s.t. Giustarini 7), Rinaldini 6; Marzierli 7. All. Bonuccelli 6,5

Arbitro: Sassano di Padova 5,5

Marcatore: 37’ p.t. Marzierli

CITTÀ DI CASTELLO - Il Trestina è sconfitto dal Grosseto nel match disputato al "Bernicchi": decide un gol di Marzierli, con gli altotiberini quasi mai pericolosi in avanti ma che recriminano per un rigore non accordato dall’arbitro. Padroni di casa privi dello squalificato Menghi e degli infortunati Tozaj, Irione e Tascini, ospiti con molte assenze soprattutto nel reparto arretrato, con capitan Cretella schierato al centro della difesa. Il primo sussulto all’11’, quando Riccobono termina a terra in area ma l’intervento ai suoi danni sembra regolare, quindi 3’ dopo Fiorenza in uscita bassa anticipa Rinaldini dopo un retropassaggio di Omohonria. Tentativi sul fronte bianconero di Di Nolfo (16’) e su quello biancorosso di Marzierli (17’), quindi al 23’ il Trestina chiede invano il rigore per un netto tocco di braccio in area toscana su conclusione di Di Nolfo. Al 27’, su angolo, Aprili di testa manda il pallone sulla traversa: episodio analogo appena 2’ dopo, con il corner di Soldani deviato sulla traversa dal portiere. Al 37’ l’episodio decisivo: gran giocata di Rinaldini e cross per Marzierli, che di testa firma il suo 5° gol in campionato. In avvio di ripresa il Trestina sembra partire con piglio più deciso, ma si rende pericoloso solo al 18’ quando Belli si libera di due giocatori ed effettua un tiro cross, con un difensore che sbroglia la matassa a pochi passi dalla linea di porta. Da lì in avanti il Grosseto chiude bene tutti i varchi e quando se ne presenta l’occasione prova anche qualche soluzione offensiva (tiro di Giustarini al 22’ respinto da un avversario, tiro al 25’ di Bensaja col pallone sulla traversa, girata di Giustarini al 33’).

Paolo Cocchieri