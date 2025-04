Trestina in trasferta contro Seravezza: la salvezza diretta è a portata di mano

Tutti a tifare Trestina. La trasferta di domenica, in casa del Seravezza, tiene con le antenne dritte non solo i tifosi bianconeri ma un po’ tutto il calcio umbro. La sconfitta nel giovedì di Pasqua a Foligno ha ridotto al lumicino le speranze del Seravezza di agganciare il secondo posto. I toscani in casa hanno subito 4 sconfitte contro le 2 in trasferta e il Trestina viene da 3 risultati utili di fila. Lontano dal Casini, però, la formazione di Calori non vince dallo scontro diretto di tre mesi fa contro il Terranuova Traiana. "I calcoli – precisa subito il tecnico bianconero – si azzerano a questo punto della stagione. Conta solo vincere. Contano solo testa e cuore e questo gruppo sta dimostrando di avere entrambi". All’ultima giornata, domenica 4 maggio, il Trestina attualmente quintultimo nel girone E, ospiterà l’Orvietana nel derby. La salvezza diretta dista solo 2 lunghezze e, calendario alla mano, ai bianconeri potrebbero bastare 4 punti nelle prossime 2 gare per salvarsi addirittura senza playout, traguardo impensabile solo un mese fa. La salvezza del Trestina porterebbe a 2 promozioni in Eccellenza attraverso i playoff di Promozione e una retrocessione in meno in Prima categoria. Non resta dunque che tenere le antenne dritte e… fare il tifo per il Trestina.