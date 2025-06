Trestina: Nicolò Mercuri nuovo acquisto, conferme e partenze in Eccellenza

TRESTINA - Primo innesto sul fronte entrate in casa Trestina. Il dg Bambini e il ds Podrini hanno infatti ufficializzato l’ingaggio di Nicolò Mercuri (01), ex Tiferno e Sansepolcro, protagonista a suon di gol nella stagione appena conclusa in Eccellenza toscana, alla Baldaccio Bruni. Figlio d’arte, il padre Massimo è stato uno dei numeri 10 più forti ammirati nel panorama dilettantistico umbro e non solo.

In Eccellenza tre partenze in casa Spoleto. Non vestiranno la maglia biancorossa nella prossima stagione, dopo essere stati fra i protagonisti della cavalcata verso l’Eccellenza, l’attaccante Marco Donati (95), il centrocampista Alessandro Rinaldi (93) e il fantasista Moreno Agostini (93).

Doppia riconferma in casa San Venanzo dopo il salto in Eccellenza. Il duo Ranocchia-Porcari ha subito definito le riconferme del centrocampista Riccardo Fattorini (94) e del portiere Gianclaudio Lori (95), primi due tasselli a disposizione di Andrea Montecucco.

Dopo Juri De Marco (84) e Giuseppe Russo (93), il Tavernelle ha annunciato anche le riconferme del centrocampista Gabriele Cerboni (03) e del difensore Nicola Benda (97).

In Promozione gran colpo del Castel del Piano che ha blindato l’attaccante Enrico Polidori (89), capocannoniere del girone A con i suoi 22 gol. Polidori vestirà la maglia rossoblù anche nella prossima stagione.

Nuovo allenatore, invece, all’Arna: è Diego Gigliarelli che ritrova la Promozione dopo l’ultima stagione a Costano. Doppia conferma in casa Nestor. Dopo quella di Lorenzo Ceccarelli nel ruolo di direttore sportivo, arriva anche quella del tecnico Carlo Alberto Caporali.