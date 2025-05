Trestina-Orvietana: Derby umbro senza reti, Trestina ai play-out

TRESTINA 0 ORVIETANA 0

TRESTINA: Fratti 7, Sensi 6, Bucci 6, D’Angelo 6,5, De Meio 5,5, Borgo 6,5, Dottori 5,5 (40’ s.t. Buzzi s.v.), Lisi 6, Mencagli 6, Ferri Marini 6, Nouri 5,5 (40’ s.t. De Souza s.v.). All. Calori 5,5

ORVIETANA: Formiconi 6, Paletta 6,5, Bologna 6 (38’ s.t. Marchegiani s.v.), Ricci 7, Congiu 6,5, Mauro 6,5, Sforza 6, Fabri 7,5, Panattoni 6 (38’ s.t. Berardi s.v.), Simic 7, Caon 6. All. Rizzolo 6,5

Arbitro: Palmieri di Avellino 6

TRESTINA – Termina a reti bianche il derby umbro Trestina-Orvietana valevole quale ultima giornata della regular season: in virtù del risultato gli altotiberini chiudono al terzultimo posto e si giocheranno la salvezza ai play-out sul terreno del Follonica Gavorrano, mentre gli ospiti chiudono al quinto posto ed accedono ai play-off. Mister Calori deve rinunciare a Giuliani, Serra e Marcucci e schiera i suoi con il 3-5-2 (identico l’atteggiamento tattico degli avversari), con De Meio proposto nell’inedito ruolo di centrocampista davanti alla difesa. Nella prima parte di gara sono i biancorossi a farsi nettamente preferire sul piano del gioco (addirittura 5 angoli di fila in una manciata di minuti): al 13’ Simic ci prova dalla distanza, con il pallone che termina a lato di poco. Segue il momento migliore dell’Orvietana: al 17’ un cross di Mauro attraversa tutta l’area senza che nessun compagno riesca ad intervenire, al 21’ l’ottimo Fabri impegna Fratti su punizione, al 23’ Ricci colpisce di testa in tuffo ma non trova la porta. Al 34’ un errato retropassaggio di testa di Borgo smarca Caon davanti a Fratti, che è miracoloso nell’uscita sui piedi dell’attaccante. Passa 1’ ed arriva la prima chance del Trestina (colpo di testa di D’Angelo che termina alto), quindi al 38’ occasionissima per i locali: diagonale di Ferri Marini, Formiconi respinge, Mencagli si avventa sul pallone ma Congiu in scivolata evita il gol. La frazione si chiude con un tiro di Caon (40’) sul quale Fratti è attento. La ripresa si apre (8’) con un’occasione per i locali: un tiro di Nouri diventa un assist per Mencagli, il cui tiro termina a lato. Trestina sfortunato 2’ dopo: cross di Lisi, Dottori calcia da centro area ma il pallone è respinto dalla traversa. Al 15’, su cross dalla destra, Panattoni colpisce di testa da distanza ravvicinata, ma Nouri (di testa, ma resta il sospetto di un tocco con il braccio) devia in angolo. Al 22’ rovesciata di Mencagli ed al 37’ acrobazia di De Meio, ma in entrambi i casi il pallone termina a lato. Delusione al termine nell’ambiente trestinese: servirà ora una vittoria in trasferta nello spareggio play-out per evitare la retrocessione.

Paolo Cocchieri