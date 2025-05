Trestina salva in extremis, Follonica Gavorrano retrocede in Eccellenza

FOLLONICA GAVORRANO 1 TRESTINA 2 d.t.s. (0-0 d.t.r.)

FOLLONICA GAVORRANO: Antonini, Pignat, Brunetti, Matteucci, Pino (34’ st Arrighini), Scartoni (20’ st Morelli), Kondaj, Tatti (44’ st Cret), Zona, Marino (17’ st Masini), Bramante (41’ st Giustarini). A disp.: Romano, Grifoni, Souare, Scartabelli. All.: Callai.

TRESTINA: Fratti, Giuliani, Bucci, Dangelo (29’ st Buzzi), De Meio (36’ st Borgo), Sensi, Dottori (17’ st De Souza), Lisi (44’ st Serra), Mencagli, Ferri Marini, Nouri (29’ st Marcucci). A disp.: Tozaj, Orselli, Granturchelli, Migliorati. All.: Calori.

Arbitro: Palmieri di Brindisi. (Ambrosino di Nichelino, El Hamdaoui di Novi Ligure. Quarto ufficiale: Spina di Barletta).

Marcatori: 21’ st Matteucci, 51’ st Buzzi, 15’ sts Mencagli.

NOTE: Recupero: pt 2’, st 6’, pts 2’, sts 3’. Ammoniti: Ferri Marini, Buzzi, De Souza, Cret, Arrighini. Espulso Mencagli per somma di ammonizioni al 12’ sts. Espulsi gli allenatori Callai e Calori. Espulso Morelli al 17’ sts. Al 14’ Arrighini fallisce un calcio di rigore.

Il Trestina compie l’impresa conquistando una salvezza che ha dell’incredibile con il gol decisivo firmato dall’ex Mencagli al 120’. Il Follonica Gavorrano retrocede invece in Eccellenza, impensabile ad inizio stagione visti anche gli investimenti. Al 43’ bella palla in profondità per Pino, che arriva alla conclusione in velocità. Palla deviata in corner. Sugli sviluppi il colpo di testa di Pignat termina tra le braccia del portiere. Al 5’ della ripresa Scartoni penetra in area e cade, la palla arriva a Matteucci che calcia di prima intenzione, la sfera termina fuori. Al 21’ il Follonica Gavorrano passa in vantaggio: calcio d’angolo di Bramante e Matteucci di testa insacca. Il Follonica Gavorrano si difende con le unghie e con i denti sugli attacchi degli ospiti, ma al 51’ a tempo scaduto pareggia il Trestina con Buzzi su calcio d’angolo. Si va ai supplementari. Al 12’ Masini calcia in porta, l’arbitro vede un tocco con la mano di Borgo. Protesta. Dal dischetto si presenta Arrighini, che colpisce la traversa e la palla esce dopo aver sbattuto sulla riga. É un chiaro segnale perché al 15’ del secondo tempo supplementare segna Mencagli, che viene anche espulso per doppia ammonizione, dopo essersi tolto la maglia. Sì, il sogno bianconero è realtà.