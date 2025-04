Trestina-Seravezza: sfida decisiva per la salvezza diretta e i play off

Due partite per la salvezza diretta senza passare per le forche caudine dei play out, due partite per coronare un inseguimento durato praticamente tutto il campionato. Per il Trestina di Simone Calori è arrivato il momento della resa dei conti finale fin dalla gara di oggi contro il Seravezza, compagine che si trova al terzo posto in classifica e che vuole fortemente i play off. Due obiettivi opposti quindi per le due contendenti che all’andata diedero spettacolo al “Casini” in pirotecnico 2-2 con il Trestina che andò sul 2-0 nei primi minuti e poi fu rimontato dai toscani. Insomma le premesse per un bello spettacolo ci sono ma la posta in palio è alta, soprattutto per i ragazzi del presidente Bambini.

A tale proposito Lorenzo Bambini, direttore generale dei bianconeri, è ottimista ma non sottovaluta l’impegno e sprona i suoi: "Servirà lo stesso atteggiamento di quest’ultimo mese e mezzo di campionato; col Seravezza occorre dare il massimo per uscire indenni, ma i ragazzi sono sul pezzo e siamo perciò fiduciosi per queste due partite finali. Tutto l’ambiente è concentrato sull’obiettivo da centrare, la strada è ancora complicata visto che affrontiamo due formazioni di spessore in ambito playoff; anche noi però abbiamo fame di punti".

Senza De Meio squalificato e con Marcucci in dubbio questo il possibile undici bianconero: Fratti, Giuliani, Bucci, D’Angelo, Borgo, Sensi, Nouri, Lisi, Mencagli, Ferri Marini, De Souza.

Arbitro: Luigi Pica di Roma.