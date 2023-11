Tris casalingo. Ellera, quarto risultato utile di fila. Asfaltato pure il Pontevalleceppi

ELLERA

3

PONTEVALLECEPPI

0

ELLERA (4-3-3): Segoloni; Della Rocca (44’st Tugliani), Cenerini, De Palma, Bartoli (40’st Morlunghi); Piccioli (25’st Trinchese), Ndedi, Campelli; Bocci (33’st Consonni), Rossi, Boldrini (18’st Tempesta). A disp.: Guerra, Mennini, Di Muni, Fioretti. All.: Luca Bisello Ragno.

PONTEVALLECEPPI (4-4-2): Biscarini; Cerboni, Ravanelli, Ricci, Silvestri; Dolcini, Giuliacci (25’st Finetti), Bettiol (1’st Buonavolontà), Procacci; Dragoni, Retini (25’st Malà). A disp.: Brachelente, Puletti, Zaroli, Carletti, Jemi, Urbanelli. All.: Nicola Polverini.

Arbitro: Vendramin di Terni (Piccini e Botu).

Marcatori: 8’pt Boldrini, 20’pt, 45’pt Bocci. NOTE: Espulsi il tecnico Polverini (P) e Urbanelli (P) dalla panchina per proteste. Ammoniti: Bettiol, Biscarini, Giuliacci, Dragoni, Procacci, Bunavolontà (P), Bocci, Consonni (E). Recupero: 2’pt, 6’st. Spettatori: 150 circa.

Quarto risultato utile consecutivo per l’Ellera che batte 3-0 il Pontevalleceppi e scala la classifica. Passo indietro invece per i biancorossi di Polverini, espulso per proteste dalla panchina insieme a capitan Urbanelli, dopo la vittoria contro lo Spoleto. A stappare la partita è Boldrini che dopo 8 minuti firma il vantaggio dei biancazzurri. Il raddoppio porta la firma di Bocci che si ripete proprio in chiusura della prima frazione firmando il definitivo 3-0 e la doppietta che lo porta a quota 6 in classifica marcatori alle spalle di Khribech e Colombi.