Tritium-Crema senza gol. Un punto per parte che non serve a nessuno

TREZZO D’ADDA (Milano)

Finisce a reti bianche lo scontro salvezza tra la Tritium e il Crema valevole per la seconda giornata di ritorno del campionato di serie D girone B. I locali offrono una discreta prestazione faticando però in fase di finalizzazione, un problema non da poco vista la precaria situazione in classifica. Pareggio che serve poco ai fini della classifica ma che dà fiducia in vista delle prossime partite dove però bisognerà assolutamente centrare i tre punti. Il match è combattuto con le due squadre chelottano su ogni pallone divertendo il pubblico presente sugli spalti. Entrambe le formazioni torneranno in campo mercoledì nel turno infrasettimanale, il Crema ospiterà allo stadio Voltini il forte Desenzano mentre la Tritium sarà di scena in trasferta sul terreno del Ponte San Pietro. Partite dove sarà fondamentale muovere la classifica per prendere fiducia in vista dei prossimi incontri in cui sarà vietato sbagliare. Raffaele Sisti