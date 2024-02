Troppi casi di violenza. Insulti e botte agli arbitri. Crescono le dimissioni: "Cambiamo mentalità»

Cinque anni. Tanto c’è voluto per un nuovo incontro tra le società milanesi appartenenti alla Delegazione Provinciale e gli organi arbitrali della città. La pandemia ha fatto da spartiacque, creando enormi difficoltà in cui doversi districare, ma i numeri restano quelli di una provincia in cui la passione sgorga e nella quale servono arbitri (senza i quali, è bene ricordarlo, le gare non si disputano). I numeri annuali riportano 12.616 rapporti di gara, con 4.085 gare arbitrate di cui 2.320 del settore giovanile e 1.765 gare dei dilettanti; 7.793 partite dell’attività di base, divise tra 4.196 dei tornei autunnali e 3.597 dei primaverili. Dati illustrati nell’incontro dibattito “Come può sopravvivere un giovane arbitro dilettante in epoca Var?“, una domanda a cui hanno provato a rispondere i fischietti rappresentati da Jacopo Ceccarelli, presidente dell’AIA di Milano. "Grazie all’opera di reclutamento ci sono meno gare scoperte e l’età media è scesa da 23,6 a 21,6 in un anno - afferma -. Si parte dai 14 anni ed è meglio che l’arbitro sia giovane, perché è quello che ha voglia e che può crescere. Purtroppo abbiamo ancora tante variazioni di orario, una gara su cinque di media, che ci creano delle difficoltà, soprattutto se c’è un preavviso di uno-due giorni. I corsi nelle scuole ci stanno dando un bacino importante, grazie a un accordo con il Ministero: avere numeri migliori permette anche di fare una buona selezione. In più, con il doppio tesseramento arbitro-calciatore, possibile per chi ha minimo 14 e massimo 19 anni, si avvicinano i ragazzi al mondo arbitrale e si diffonde la conoscenza del regolamento e il rispetto dei ruoli. Il 100% di chi ha fatto il doppio tesseramento lo scorso anno è transitato di categoria, anche perché viene portato ad arbitrare chi conosce le dinamiche di gioco". Un metodo che dovrebbe aiutare ad abbattere anche la mentalità, purtroppo ancora molto estesa, dell’ingiuria e della violenza fisica di cui spesso sono vittime i direttori di gara. "Abbiamo avuto 88 dimessi la stagione scorsa e 69 in quella corrente. Sono numeri spaventosi, su cui pesa tantissimo l’ambiente che si trova sui campi", sottolinea ancora Ceccarelli. "Il problema - gli fa eco il respondabile del Comitato Provinciale di Milano, Adriano Girotto - è che genitori e dirigenti sono attaccati a ciò che i media distribuiscono e pretendono che il ragazzino che ha fatto il corso, una volta in campo nei Giovanissimi abbia già la stessa padronanza di un professionista, senza contare che anche il professionista sbaglia".

L’opera di comunicazione della Delegazione è fortemente incentrata sui valori a cui il percorso arbitrale può contribuire per la crescita dei ragazzi. "Fare l’arbitro - continua Girotto - abitua a dei valori che serviranno anche una volta entrati nel mondo del lavoro. Società e arbitri devono portare avanti un percorso sinergico, se vogliamo salvare il sistema". Ad oggi gli episodi di violenza sono ancora troppi. "Nel primo semestre del 2022/’23 ci sono stati 120 casi di violenza, quest’anno sono cresciuti dell’82% arrivando a 219 - racconta Giulio Mola, responsabile delle pagine sportive del Giorno -. La Lombardia è la seconda regione con più casi dietro la Sicilia e i casi di violenza verbale sono dieci volte tanto. Vorrei che le società prendessero questi numeri e spiegassero che gli arbitri vanno al campo per divertirsi e fare il proprio compito". Le società presenti hanno raccontato alcune esperienze personali: lodevole l’iniziativa di alcuni dirigenti che hanno fatto arbitrare i ragazzi squalificati dal giudice sportivo nelle partite Esordienti, in modo da far comprendere loro le difficoltà del ruolo.