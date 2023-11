Trudo, l’eterna giovinezza: "Sto vivendo una favola"

Trentotto - e non sentirli - il prossimo 16 gennaio: se per una persona ‘normale’ è l’inizio degli anni ‘di qualsiasi cosa fai’ (parola degli 883) per uno che pratica sport, calciatori compresi l’età della ragione. E del ragionamento. Kevin Olivier Trudo, attaccante della Jesina, se non ha scoperto l’elisir dell’eterna giovinezza di sicuro ci sta andando molto vicino. "Dico la verità neanche io mi rendo conto bene di cosa stia succedendo – la presa di coscienza del bomber leoncello – io per primo sono felice per un inizio di stagione che non avrei mai sperato, non ne ricordo un altro così ricco di soddisfazioni aggiungo però che il campionato è appena cominciato e la strada da fare è ancora tantissima". In una azienda ottimizzazione delle risorse significa restituire una situazione di equilibrio normale, con 4 gol in altrettante partite (tre vittore 1 a 0 e un pareggio 1 a 1) e 10 punti in cantiere, lei ha ottimizzato le risorse dell’azienda Jesina restituendo in poche settimane la serenità che era crollata ai minimi storici dopo la disgraziata sconfitta casalinga con Montegranaro. "I risultati di questo momento sono la conseguenza di quello che la squadra sta esprimendo tutti mi fanno i complimenti ma i miei gol sono esclusivamente frutto del lavoro di tutti, se posso gestirmi al meglio in campo e in allenamento è merito dei compagni che si sacrificano al posto mio, una corsa in meno, un recupero in meno mi permettono di risparmiare energie e di farmi trovare più lucido e pronto in area di rigore". Dimenticato il pomeriggio da tregenda di Montegranaro? "Assolutamente no, tenere sempre bene a mente sconfitte brucianti come quelle con Montecchio e Montegranaro deve essere la nostra forza, la consapevolezza che basta mollare mezzo secondo per ritrovarsi nell’angolo come un pugile sull’orlo del k.o". Caro Trudo sta arrivando l’inverno, il freddo, i campi pesanti, funzionerà ancora l’elisir dell’eterna giovinezza? "Per uno con le mie caratteristiche il pesante non è il massimo, studieremo con staff, mister e compagni le strategie per gestire al meglio la situazione e mantenere, nei limiti del possibile, questi standard". E domenica si rinnova il derby anconetano con il Castelfidardo. "Affrontiamo una squadra che corre, lotta non si da mai per vinta, l’anno scorso mi ha impressionato tantissimo".

Gianni Angelucci