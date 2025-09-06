Tuchel esalta Loftus-Cheek: “Neanche lui sa quanto può essere forte”

Milano, 6 settembre 2025 – Questa può essere la stagione della rinascita per Ruben Loftus-Cheek. Il centrocampista, infatti, è tornato centrale nel progetto Milan dopo l'arrivo di Massimiliano Allegri e ha anche trovato il primo gol stagionale, nella vittoria per 2-0 dei rossoneri contro il Lecce dello scorso 29 agosto. Quantità, qualità e inserimenti: Loftus-Cheek è un centrocampista completo, uno dei profili ideali per il nuovo allenatore del Milan, che per il suo tipo di calcio predilige giocatori con le caratteristiche dell'inglese. La dimostrazione di quanto Allegri creda in Loftus-Cheek sono le due gare nelle quali è stato schierato dal primo minuto, che gli hanno fatto riacquistare la fiducia che nella scorsa stagione aveva un po' perso. Se il primo anno con la maglia rossonera è stato decisamente positivo per l'ex giocatore del Chelsea, con 10 gol e 2 assist in 40 presenze totali tra Serie A, Europa league, Champions League e Coppa Italia, nella scorsa stagione ha avuto delle difficoltà, soprattutto a causa dei problemi fisici, e ha collezionato appena 28 presenze con un solo assist. Ora, però, il periodo negativo sembra essere passato e per Loftus-Cheek si sono persino riaperte le porte della Nazionale inglese, con il commissario tecnico Tuchel che ha deciso di convocarlo per gli impegni contro Andorra e Serbia. In conferenza stampa, l'ex allenatore di Chelsea e Bayern Monaco ha parlato proprio del centrocampista, spendendo delle buonissime parole ed evidenziando quanto Loftus-Cheek sia un giocatore forte, tanto da non rendersene conto neanche lui. Queste sono state le sue dichiarazioni: “Loftus-Cheek? Certe volte credo che nemmeno lui sia consapevole di quanto sia forte. Sono contento di vederlo così: se mantiene questa forma può fare la differenza anche a livello internazionale”. Parole che sicuramente fanno piacere al centrocampista, che ora si trova ad un punto di svolta della sua carriera: Loftus-Cheek è un giocatore classe 1996, perciò, a 29 anni, deve dimostrare di essere un giocatore oltre la media e in grado di fare la differenza. Questa stagione ha dalla sua la fiducia sia di Massimiliano Allegri che di Thomas Tuchel: spetterà a lui ripagarla e dimostrare di essere quel calciatore che, come ha detto il tecnico tedesco, “può essere in grado di fare la differenza anche a livello internazionale”.