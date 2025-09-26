Tutti i risultati della prima giornata di Europa League

Bologna, 25 settembre 2025 - Si è chiusa questa sera la prima giornata della fase a gironi dell’Europa League 2025-26, con nove partite in programma e un bilancio all’insegna dell’equilibrio. Solo un pareggio — quello tra Ferencvaros e Viktoria Plzen — in una serata ricca di sfide combattute e risultati maturati spesso nei minuti finali. L'unica italiana in campo, il Bologna, inizia con una sconfitta il proprio cammino europeo: al Villa Park di Birmingham arriva una sconfitta di misura contro l’Aston Villa. A decidere la sfida è la rete del capitano degli inglesi, John McGinn, nel primo tempo. La squadra di Vincenzo Italiano, però, non ha mai smesso di crederci: nella ripresa Skorupski ha tenuto vivi i rossoblù parando un rigore, mentre al 70’ Castro ha sfiorato il pareggio colpendo una clamorosa traversa.

Tutti i risultati della prima giornata

La seconda finestra della prima giornata è iniziata con due partite alle 18:45: la Steaua Bucarest vince di misura in casa degli olandesi Go Ahead Eagles, con la rete di Miculescu dopo meno di un quarto d'ora. Mentre per il Lille si rende protagonista un ragazzino che tra pochi giorni compirà 39 anni: Olivier Giroud risolve una partita complicata per i francesi e la sua incornata nel finale è decisiva per battere 2-1 i norvegesi del Brann.

Tra le gare iniziate alle 21, la sorpresa più clamorosa arriva dalla Svizzera: il Panathinaikos travolge 4-1 lo Young Boys, a pochi giorni dall’esonero del tecnico portoghese Rui Vitória. A Salisburgo, il Porto strappa tre punti insperati grazie a un guizzo al 93’ del giovanissimo William Gomes, classe 2006. Vittoria anche per lo Stoccarda, che supera 2-1 il Celta Vigo con le firme di El Khannouss e Bouanani.

A Glasgow, contro i Rangers, il Genk sfrutta la superiorità numerica dopo l’espulsione di Diomande e conquista tre punti pesanti grazie al gol del sudcoreano Oh Hyeon-gyu, che nel primo tempo aveva anche fallito un calcio di rigore. Può sorridere anche Paulo Fonseca: il suo Lione espugna Utrecht con una rete dello statunitense Tanner Tessman, ex Venezia, a un quarto d'ora dalla fine. L'unico pareggio della serata arriva all'ultimo secondo: il Ferencvaros, nonostante l'inferiorità numerica, causata dall'espulsione di Makreckis, riacciuffa il Viktoria Plzen al 94' con la rete di Pesic.