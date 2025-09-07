Tutti tifano per Gattuso. Infantino e Buonfiglio: "Rino è l’uomo giusto»

È difficile pensare che possa bastare come segno: non sono le parole che possono far recuperare punti all’Italia nella rincorsa verso la qualificazione ai mondiali di calcio. Però, per quanto può contare, dopo i cinque gol rifilati all’Estonia nella gara del debutto, ieri il ct Rino Gattuso ha incassato anche altri due voti presidenziali favorevoli. Il leader della Fifa Gianni Infantino era nella terra d’origine del ct: "Gattuso non aveva la qualità di Messi o Ronaldo, ma è comunque campione del mondo. Con la testa, con il cuore, con la volontà si può arrivare ovunque. Cercherà di trasmettere questo messaggio ai suoi giocatori, che sicuramente sono dei buoni giocatori altrimenti non sarebbero in Serie A. Speriamo per l’Italia, è un paese di tradizione sportiva", ha detto a Reggio Calabria dove ha ricevuto la cittadinanza onoraria e il premio intitolato a Oreste Granillo.

Il presidente del Coni Luciano Buonfiglio invece ha confidato: "Ho passato il primo tempo a tranquillizzare Gravina, ero sicuro che avremmo segnato. Abbiamo visto una squadra che da tempo non vedevamo. Gattuso era il mio mito, non è intervenuto sulla tecnica ma su quella forza ed energia. Conte a Napoli la chiama ‘cazzimma’. Penso che a Bergamo abbiamo visto questo. Faccio i complimenti a Percassi per lo stadio e al pubblico di Bergamo, che non ha mai smesso di tifare Italia".

Bene, incassati i tre punti con goleada e i complimenti, per il ct non c’è tempo di riposare: domani sera gli azzurri scenderanno in campo su neutro di Debrecen contro Israele. Ieri a Coveciano sono stati divisi in due gruppi, lavoro di scarico in palestra per i titolari, esercitazioni e partitella per gli altri. L’Italia si allenerà anche stamattina, poi partirà in aereo per l’Ungheria.

Dalle altre partite sono uscite altre nazioni qualificate per i mondiali 2026: sono già 17 le squadre che hanno il pass. Stati Uniti, Messico e Canada come paesi organizzatori, il Marocco si è appena aggiunto a Brasile, Argentina, Ecuador, Uruguay, Paraguay, Colombia, Australia, Uzbekistan, Giordania, Corea del Sud, Giappone, Nuova Zelanda e Iran.

Nei 12 gironi passano le prime, gli ultimi posti saranno assegnati attraverso uno spareggio ai playoff con le seconde.