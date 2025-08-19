Ucraina, calciatrice ammonita dall’arbitro per avere parlato russo in campo

Kiev (Ucraina), 19 agosto 2025 – La calciatrice ucraina Irina Mayborodina che milita nei SeaSters, squadra della città di Odessa iscritta al campionato di calcio femminile della nazione, è stata ammonita per avere parlato la lingua russa in campo. Il fatto è avvenuto nel corso della sfida che la squadra in questione ha giocato sul campo del Kolos, società sportiva del villaggio di Kovalivka nella regione di Kiev.

Un cartellino emblematico

Una storia curiosa quella proveniente dalla regione di Kiev, precisamente nel villaggio di Kovalivka, dove si è giocata una partita del campionato ucraino di calcio femminile. Irina Mayborodina, giocatrice della squadra di Odessa dei SeaSters, ha ricevuto un cartellino giallo dall’arbitro con l’accusa di avere parlato russo in campo, stando a quanto confermato dall’agenzia di informazione locale “Unian”. Nella città portuale di Odessa la lingua dominante è il russo, nonostante i vari divieti vigenti, ed è molto probabilmente questo il motivo che ha spinto Mayborodina a parlare la suddetta lingua e a ricevere un’ammonizione che ha fatto discutere. Il direttore di gara ha giustificato in seguito la propria scelta affermando come in Ucraina si debba comunicare in ucraino. Un’altra curiosità legata a questo episodio è legata al fatto che sia capitato pochi giorni dopo le controverse dichiarazioni di Putin a ridosso dell’incontro in Alaska con Trump, nelle quali aveva espresso al presidente americano la propria volontà di garantire l’utilizzo del russo come lingua ufficiale in Ucraina.