Thauvin di rigore: l'Udinese batte il Parma 1-0 e avvicina zone europee

Udine, 1 marzo 2025 - Vola l'Udinese con la quarta vittoria in cinque partite. Florian Thauvin decide l'anticipo del sabato contro il Parma con un preciso calcio di rigore nel primo tempo, fallo di mano di Balogh, e fa schizzare i friulani a quota 39, avvicinando a cinque punti la zona europea in attesa delle partite della domenica. Ottima Udinese nel primo tempo, dominato, meno nella ripresa con il Parma che ha avuto due occasioni per pareggiare, soprattutto una con Almqvist salvata sulla linea. Chivu dovrà chiedersi il perché di un primo tempo così timoroso e serviranno ben altri passi avanti per arrivare alla salvezza.

Rigore di Thauvin

Runjaic ripropone Lucca in avanti, dopo le polemiche di Lecce, in coppia con Thauvin, mentre Ekkelenkamp e Atta giocano larghi. Chivu, rispetto al Bologna, sceglie Man titolare sul centro destra con Bonny prima punta e Cancellieri dalla parte opposta. In difesa rientra Leoni dalla squalifica. Il Parma ha preparato la partita come settimana scorsa, ovvero copertura degli spazi, pochi rischi e pochi fronzoli, così tocca all’Udinese fare la partita e cercare un varco nella difesa. I ducali, inoltre, sono veloci in ripartenza e provano a pungere con l’inventiva di Man e la fisicità di Bonny. La prima occasione è friulana. Lovric ruba una bella palla in trequarti, poi cross al centro, sponda di Thauvin e destro al volo di Atta che Suzuki addomestica a fatica. Bene l’Udinese in avvio, poco dopo c’è una punizione di Thauvin che scalda le mani al portiere gialloblù. Non ci sono grandissime occasioni e soprattutto il Parma fa fatica a presentarsi dalle parti di Padelli, il sostituto dell’infortunato Sava, il quale vive un tranquillo primo tempo. E’ viva invece l’Udinese, ispirata da una serpentina di Thauvin, poi palla ad Atta che trova ancora le mani di Suzuki. Fa molta fatica il Parma a imbastire una manovra convincente e i friulani recuperano immediatamente palla, così i ducali vivono in costante apprensione difensiva senza trovare sollievo in attacco, perché Bonny è isolato e la coppia di esterni offensivi è ben controllata. E’ sempre Thauvin a spaccare la difesa e al 35’ il numero dieci va in serpentina e scarica il sinistro su cui c’è la dubbia deviazione di Balogh col gomito sinistro. Per Maresca è tutto regolare ma il Var interviene: on field review e rigore. Thauvin dal dischetto trasforma il vantaggio al 38’. C’è solo una squadra in campo ed è quella bianconera, che pressa, aggredisce, gioca a baricentro alto mentre il Parma mastica il pallone, non riesce a usarlo e terminato il giro palla difensivo arriva il lancio lungo nel vuoto. Padelli è praticamente sempre fuori da ogni inquadratura e l’unica palla messa in area è un traversone innocuo che sfila sul fondo. Al 45’ l’Udinese è meritatamente avanti e a Chivu serviranno ben altre idee per provare a riprendere il risultato nella ripresa.

Il Parma ci prova, ma non basta

La ripresa si apre subito con una chance per il Parma quando Estevez imbecca Man, fuggito alle spalle di Ehizibue, ma Padelli ci mette la mano e tiene i suoi in vantaggio. I ducali decidono di alzare il baricentro, di essere più coraggiosi, ma così facendo si espongono alle ripartenze di una Udinese molto brillante di gamba, soprattutto negli uomini chiave come Lovric, Thauvin e Atta che trascinano gli altri. La notizia è che almeno c’è partita e il Parma dimostra di poter anche giocare palla senza per forza rintanarsi dietro, ma serve comunque una scossa dalla panchina e Chivu opta per Almqvist e Lovik. L’Udinese parte invece in contropiede che è un piacere e al 55’ una fuga di Ekkelenkamp propizia il cross verso Thauvin che è anticipato di un soffio da Balogh. Sul corner successivo lo schema smarca il destro al volo di Ehizibue: palla a lato. Nell’Udinese abdica Atta per infortunio, tocca a Zarraga. Thauvin è molto ispirato e ci prova anche al 60’ con un sinistro potente da fuori, ma esce centrale e Suzuki non ha problemi. La partita si apre, il Parma attacca ma è impreciso, l’Udinese riparte ma non ne approfitta del tutto, così il risultato resta in bilico tra imprecisioni varie in fase di rifinitura. Ehizibue tenta una azione personale con un sinistraccio a lato, mentre la spinta del Parma sembra esaurirsi e l’Udinese controlla abbastanza bene minuto e punteggio. La vera occasione per chiudere la partita, però, la spreca Thauvin, che si ritrova la palla buona sul sinistro a pochi passi dalla porta ma la conclusione è incredibilmente sgangherata. Il Parma, graziato, potrebbe provarci ma non ha idee per arrivare in area in maniera organizzata, così Chivu ordina di dare palla a Man per provare a costruire qualcosa che gli altri non riescono a fare. I padroni di casa hanno diverse potenziali occasioni per fare il secondo, ma anche Lucca spreca di destro da appena dentro l’area dopo rubata offensiva di Karlstrom. Il raddoppio arriva comunque al 79’ con la fuga di Lucca, poi palla lasciata a Thauvin che infila un tiro nel sette molto più difficile di quello sprecato prima; il problema è l’offiside di Lucca che non permette all’arbitro di convalidare il gol. Si resta così. Runjaic fa due cambi per il finale e inserisce Modesto e Bravo, ma è il Parma a sfiorare il pari all’81 con una palla in profondità per Almqvist che salta il portiere ma Solet salva sulla linea immolandosi per la causa. Chivu sceglie anche Pellegrino è il neo entrato ha subito l’intuizione giusta con un destro a giro che Padelli deve sventare in corner. Il Parma tenta gli assalti finali, anche con palle in the box e con gli ingressi di Hainaut e Camara, però l'Udinese regge e l'ultimo fallo di Almqvist chiude la partita. I friulani salgono a 39 punti, avvicinando la zona Europa in attesa delle partite domenicali. Il Parma, invece, rimane a più due sull'Empoli e attende il match di Genova.