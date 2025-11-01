Udinese-Atalanta 1-0: l'ex Zaniolo ferma la Dea

Udine, 1° novembre 2025 – Colpaccio dell’Udinese che, grazie al gol segnato al 40’ dall’ex di giornata Nicolò Zaniolo, piega 1-0 l’Atalanta e la condanna al primo ko in campionato dopo nove risultati utili consecutivi. Tre punti che gli uomini di Runjaic si sono ampiamente meritati, sovrastando i nerazzurri sul piano dell’energia e della cattiveria agonistica. Che la giornata potesse essere propizia per i friulani lo si è capito sin dalle prime battute di gara, nelle quali l’Udinese è apparsa molto più frizzante rispetto agli avversari e ha creato subito tre occasioni con Zaniolo e Kamara. La Dea ha quindi provato a replicare con l’unico vero squillo nerazzurro del primo tempo – il gol di Sulemana segnato al 24’ e poi annullato per fuorigioco di Zappacosta, autore dell’assist – ma non è bastato per smorzare la verve dei friulani che al 40’ sono passati con la stoccata in area di Zaniolo su traversone di Kamara e poi, prima dell’intervallo, hanno persino sfiorato il 2-0 con Karlstriom, fermato dalla grande parata di Okoye. Nella ripresa gli ospiti hanno provato a rimescolare le carte con i cambi e ad alzare i giri del motore, ma hanno continuato a difettare sul piano del ritmo e della precisione. Dei neoentrati Krstovic e Bellanova le occasioni più velenose, ma la diga difensiva dell’Udinese ha retto fino alla fine, giocando un ruolo chiave per la conquista di un successo che fa morale.

Bianconeri più pimpanti: l’ex Zaniolo la sblocca al 40'

Sin dalle prime battute di gara i bianconeri sembrano molto più pimpanti sul piano del ritmo e della determinazione, grazie anche a uno Zaniolo che evidentemente sente molto la sfida contro la sua ex squadra e, tra il 15’ e il 18’, si rende pericoloso in ben due occasioni, prima con un tiro che costringe Carnesecchi all’intervento in due tempi e poi con una conclusione che si spegne di poco sul fondo al pari di quella scoccata dalla distanza da Kamara al 20’. Sospiri di sollievo per l’Atalanta che prova a replicare in maniera decisa e al 24’, alla prima, vera opportunità va in rete con Sulemana al culmine di un’azione decisamente ben orchestrata ma viziata dal fuorigioco di partenza di Zappacosta, autore poi dell’assist per il compagno. Resterà l’unico squillo di marca nerazzurra del primo tempo, perché la Dea continua a giocare a ritmi troppo compassati e a commettere un’infinità di imprecisioni in fase di impostazione. Errori di cui l’Udinese sa approfittare appieno passando in vantaggio al 40’ grazie a Zaniolo, che arriva a rimorchio sul cross dalla sinistra di Kamara – bravo a sua volta a sovrapporsi alla perfezione sull’imbeccata di Ekkelenkamp – e dal centro dell’area non fallisce l’appuntamento con il gol dell’ex, a cui fa seguito una sentita esultanza. Un bottino che non viene rimpinguato prima dell’intervallo soltanto grazie a un provvidenziale intervento di Carnesecchi con la mano di richiamo sulla stilettata indirizzata sotto l’incrocio dei pali di Karlstrom.

Nella ripresa l’Atalanta ci prova ma l’Udinese si porta a casa i tre punti

Si riparte senza sostituzioni e con un’Atalanta che prova a mettere in campo maggior mordente rispetto ai primi 45’. Vere occasioni nel primo scampolo di ripresa però non ne arrivano e allora Juric decide di rimescolare le carte rivoluzionando l’attacco con gli ingressi di Lookman e Krstovic al posto di Sulemana e Scamacca. Con i nuovi innesti, la musica sembra cambiare perché proprio il montenegrino si presenta in partita sciupando una clamorosa occasione (su cross radente di Zappacosta) mancando il tempo giusto per la conclusione a tu per tu con Okoye, per merito anche dell’azione di disturbo di un difensore avversario. Per trovare energie fresche, a 20’ dalla fine, Runjaic decide di attingere dalla panchina e inserire Piotrowski e Bayo al posto di Ekkelenkamp e Zaniolo; l’Udinese resiste grazie a una grande presenza nei duelli corpo a corpo e al 73’ si fa rivedere dalle parti di Carnesecchi con la conclusione alta sopra la traversa del neoentrato Bayo. La Dea, nonostante l’insistito possesso palla, non riesce invece a sfondare e allora a un quarto d’ora dalla fine Juric si gioca il tutto per tutto gettando in mischia anche De Ketelaere e Bellanova che all’81’ scalda i guanti di Okoye con una stoccata di controbalzo dalla distanza, sulla quale il portiere dei friulani sa farsi trovare pronto. Un lampo per cercare di alimentare il forcing finale dei nerazzurri, che non porta però frutti, perché con grande compattezza l’Udinese riesce tenersi stretta il gol di Zaniolo (sfiorando anche il bis in chiusura con Piotrowski) che vale i tre punti fino al triplice fischio di Fabbri.

Il tabellino: Udinese: (3-5-2): Okoye; Bertola (dal 75’ Palma), Kabasele, Solet; Zanoli (dal 75’ Ehizibue), Ekkelenkamp (dal 70’ Piotrowski), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (dal 70’ Bayo), Buksa (dall’85’ Zarraga). All. Rujanic. Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou (dall’84’ Brescianini), Hien, Djimsiti; Zappacosta Ederson, Pasalic, Zalewski (dal 77’ Bellanova); Samardzic (dal 77’ De Ketelaere), Sulemana (dal 60’ Lookman); Scamacca (dal 60’ Krstovic). All. Juric. Marcatori: Zanioli (Udinese 40’). Note – Ammonizioni: Kamara (Udinese), Krstovic (Atalanta), De Ketelaere (Atalanta), Ederson (Atalanta).