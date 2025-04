Udinese-Bologna 0-0, i rossoblù perdono il quarto posto

Udine, 28 aprile 2025 – Finisce senza reti la sfida tra Udinese e Bologna. Meglio la squadra di casa soprattutto nel primo tempo, nella ripresa sale di colpi la formazione rossoblù che però non riesce a pungere. Un punto che non basta alla squadra di Italiano a tenere il quarto posto.

Meglio l’Udinese nei primi 45’

Senza Lucca e Thauvin Runjaic sceglie Davis per l’attacco della sua Udinese, nel Bologna pesa l’assenza per infortunio di Ndoye sostituito da Dominguez. Prima chance Udinese al 3’: doppio errore di Lucumi che prima sbaglia l’appoggio per Miranda e poi si fa scavalcare dal lancio di Ehizibue, Davis riceve e spara un missile dal limite dell’area che centra in pieno la traversa. Al 19’ altro rischio frittata della difesa ospite: Davis scippa Beukema e parte in contropiede, assist per Payero che calcia con il sinistro trovando la risposta di Skorupski. Altro tentativo di Payero al 22’, palla rubata a Freuler e sinistro da fuori: Skorupski salva in corner. Primo squillo del Bologna al 33’: Miranda imbuca per Dallinga che tenta di sorprendere Okoye, bravo il portiere dell’Udinese in uscita bassa ad opporsi. Al 45’ un dominante Davis sfiora ancora il vantaggio: dribbling secco su Freuler e mancino a giro che sfiora il palo.

Pareggio a reti bianche

Al 52’ punizione quasi impeccabile di Payero: destro potente che scavalca la barriera, fuori di pochissimo. Al 67’ il Bologna pareggia il conto dei legni colpiti: punizione magistrale di Orsolini che si infrange sulla traversa ad Okoye battuto. Ritmi più bassi nella ripresa, la formazione di Italiano prova a prendere in mano la partita ma fatica a rendersi pericolosa dalle parti di Okoye. Tentativo dalla distanza di Calabria all’87’: va con il piede debole, il mancino, ma il suo tiro termina alto. Passa un minuto e sulla testa di Orsolini in tuffo capita una grande chance: alto. In pieno recupero altro affondo del Bologna, Orsolini riceve da Castro e crossa di destro rasoterra, bravo Okoye ad intervenire. Finisce 0-0 a Udine.