Kabasele replica a Borrelli: finisce 1-1 la sfida tra Udinese e Cagliari

Udine, 5 ottobre 2025 – Finisce 1-1 la sfida del Bluenergy Stadium tra Udinese e Cagliari. Un pari preziosissimo per gli isolani e che lascia senza dubbio diversi rimpianti in più alla formazione di Kosta Runjaic, che è partita fortissimo, colpendo un palo all’8° con Zaniolo ma è poi poi finita sotto nel punteggio per effetto del primo gol in Serie A di Borrelli, segnato al 25°. Una rete che ha scatenato la reazione dei bianconeri, che nella seconda parte del primo tempo sono arrivati per ben tre volte a un passo dal pari con uno scatenato Atta, il quale ha persino colpito il secondo montante di giornata dei bianconeri. Un 1-1 che i friulani hanno continuato ad inseguire anche in avvio di ripresa, raggiungendolo con la deviazione vincente di Kabasele al 58°, lesto a sfruttare una sponda di Solet e un clamoroso errore della difesa avversaria. Trovato il pareggio, i bianconeri non si sono accontentati e hanno continuato a spingere sprecando però nel finale tre ghiottissime occasioni con Zaniolo, Davis e soprattutto con il neoentrato Bayo che, in pieno recupero, ha calciato il pallone fuori misura a pochi passi dalla porta sguarnita.

Borrelli la sblocca con il suo primo gol in Serie A

L’abbrivio iniziale è tutto di marca bianconera: l’Udinese schiaccia, infatti, subito sul pedale dell’acceleratore sfruttando in particolar modo il gioco sulle corsie laterali, che a tratti è un vero e proprio rebus difficilmente decifrabile per la difesa del Cagliari; il primo, grande rischio per la retroguardia isolana arriva già all’8°, sulla palla persa di Palestra, che finisce sui piedi di Zaniolo, il quale calcia di prima intenzione un mancino che si stampa sulla base del primo palo. Piove sul bagnato per i rossoblù al 20°, quando Mina è costretto a lasciare il posto ad Adopo per un problema muscolare, con Deiola che viene arretrato da Pisacane sulla linea difensiva. Il Cagliari ha però il grande merito di reagire alle difficoltà, creando al 24° la sua prima, vera palla gol con Borrelli che, ben imbeccato dalla sponda di Esposito, fa partire una botta dal limite potente ma troppo centrale. La gioia del primo gol in Serie A per il classe 2000 è però soltanto rimandata di un paio di minuti: al 26°, sfruttando un rimpallo vincente partito dalla gamba di Adopo, infatti, l’attaccante visto lo scorso anno a Brescia scarica in porta il destro dell’1-0 rossoblù. La reazione dei bianconeri è però immediata e affidata a uno scatenato Atta che, nella seconda parte del primo tempo, sfiora per ben tre volte il pari: il primo tiro – una conclusione dal limite deviata in maniera velenosa da un difensore – viene neutralizzata da uno straordinario colpo di reni di Caprile. Esce di un soffio, invece, il piatto destro a rientrare, scoccato al 39° su cross al bacio di Zanoli. Al 41° è invece la traversa scheggiata con un colpo di testa a negare al transalpino il pari e salvare il Cagliari, che può così tornare negli spoglkiatoi con un prezioso 1-0 da difendere.

Kabasele pareggia i conti al 58°

Al rientro in campo, Pisacane sostituisce Felici – gravato di un cartellino giallo – con Di Pardo e con il conseguente spostamento di Palestra a sinistra. Nessuna novità di formazione, invece, nell’Udinese che, però riparte forte, sfiorando di nuovo il pari con Goglichidze che – sugli sviluppi di un corner battuto da Zaniolo – tenta la deviazione vincente ma sul secondo palo non inquadra lo specchio della porta avversaria. Gli sforzi dei friulani vengono ripagati 10’ più tardi, al 58° quando, in un momento in cui il match sembra essersi riequilibrati Kabasele sfrutta sugli sviluppi di un calcio d’angolo sfrutta la sponda di testa di Solet e un clamoroso buco della difesa cagliaritana per insaccare d’esterno l’1-1. Al 67° il difensore bianconero ha però la peggio in uno scontro con Borrelli e deve lasciare il posto a Bertola, mentre l’attaccante cagliaritano lascia il campo 5’ più tardi e viene sostituito da Luvumbo, gettato in mischia da Pisacane per sfruttarne la velocità. La partita resta però molto tattica, equilibrata e con tanti duelli in mezzo al campo almeno fino al 75° quando Zaniolo si divora il 2-1 a porta di fatto spalancata sull’assist di Davis, bravo a sfruttare un gravissimo errore di Deiola sulla linea di fondo e a rubargli il pallone poi servito al compagno. Due minuti più tardi, l’ex Roma e Fiorentina lascia il campo, sostituito da Bayo che ha un impatto energico nel match e sfiora per ben due volte il gol, prima con un destro che finisce sull’esterno della rete e poi con un colpo di testa ravvicinato, che finisce fuori dallo specchio della porta avversaria. La replica cagliaritana è invece affidata un destro di Luvumbo che si spegne sul fondo di un soffio. Il finale è di marca bianconera, con Runjaic che si gioca anche le carte Ehizibue e Pietrowski, ma la stanchezza si fa sentire sulle gambe dei giocatori di entrambe le squadre: l’ultima, doppia e clamorosa occasione capita in ripartenza all’Udinese che ci prova con Davis. Il tiro dell’attaccante bianconero finisce sui piedi di Bayo che, a due passi dalla porta sostanzialmente vuota, calcia il pallone fuori dallo specchio e certifica di fatto l’1-1 finale. Il tabellino: Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele (dal 67° Bertola), Solet; Zanoli (dall’86° Ehizibue), Piotrowski (dall’86° Zarraga), Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo (dal 67° Bayo), Davis. All. Runjaic Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Ze Pedro, Mina (dal 20° Adopo), Obert (dall’82° Cavuoti); Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito (dall’82° Pavoletti), Felici (dal 46° Di Pardo); Borrelli (dal 72° Luvumbo). All. Pisacane. Marcatori: Borrelli (Cagliari 25°), Kabasele (Udinese 51°) Note – Ammonizioni: Felici (Cagliari), Obert (Cagliari), Zaniolo (Udinese).