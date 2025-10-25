Udinese-Lecce 3-2, Atta illumina i friulani

Udine, 25 ottobre 2025 - L’Udinese conquista la sua prima vittoria casalinga della stagione, superando un Lecce mai arrendevole nonostante un primo tempo complicato per la squadra di Di Francesco. Nella prima frazione i riflettori sono tutti per Arthur Atta, protagonista assoluto con due giocate di pura classe che indirizzano la gara: prima il filtrante d’esterno per Karlstrom, poi un cross perfetto per la testa di Davis. Il Lecce rientra in campo con maggiore determinazione e accorcia le distanze grazie a una punizione dalla trequarti di Berisha. Gli ospiti spingono alla ricerca del pari, ma vengono colpiti in contropiede da Buksa, che trova la sua prima rete in Italia. Nel finale, il capolavoro di N’Dri al 96’ serve solo a rendere meno amara la sconfitta e a fissare il punteggio sul 3-2. L’Udinese torna così al successo dopo due ko consecutivi e sale a quota 12 punti, mentre il Lecce resta fermo al 16° posto con 6 punti.

Le formazioni ufficiali

UDINESE (3-5-2): Okoye; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis. All. Runjaic.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Gabriel, Gallo; Helgason, Ramadani, Berisha; Pierotti, Stulic, Morente. All. Di Francesco.

Primo tempo

Dopo un primo quarto d’ora povero di emozioni e dal ritmo blando, la partita si sblocca: Atta serve un preciso filtrante d’esterno per Karlstrom, che anticipa Berisha e batte Falcone, firmando l’1-0. L'Udinese prova a sfruttare una piccola crisi dei salentini: al 19', Veiga perde palla sulla trequarti, Davis serve Zaniolo in area, ma il tiro al volo dell'ex Atalanta colpisce in pieno la traversa. Il Lecce è in totale difficoltà tecnica e al 22' perde un altro pallone nella sua area con Gaspar, ma il tiro di Davis viene bloccato da un grande riflesso di Falcone. Prova a darsi una scossa il Lecce: la squadra di Di Francesco prende campo, guadagna dei calci d'angolo, ma fatica a trovare la porta. Invece, dall'altra parte, i padroni di casa sono più cinici e sfruttano il talento di Atta: il francese di libera sulla fascia sinistra e il suo cross trova perfettamente la testa di Davis per il 2-0 e il suo secondo assist personale. Si chiude la prima frazione alla Dacia Arena sul doppio vantaggio dei bianconeri.

Secondo tempo

Al rientro dagli spogliatoi, Di Francesco cera nuove soluzioni offensive: entrano N'Dri e Banda, che occuperanno le due fasce opposte, al posto di Helgason e Morente. Per Runjaic fuori Davis, dentro Adam Buksa. Al 58', Banda si guadagna un fallo sulla trequarti dell'Udinese: la punizione di Berisha è perfetta, aggira la barriera e piega i guantoni di Okoye, riaprendo la partita. Runjaic prende subito le precauzioni, inserendo Bayo e Bertola per Zaniolo e Solet. Al 69', l'Udinese rischia di farsi autogol, con un doppio tocco dei propri difensori, a porta totalmente sguarnita, dopo l'uscita a vuoto di Okoye, la palla esce a fil di palo. Al 74' ci prova N'Dri, rientrando sul sinistro e tentando un tiro a giro che non gira a sufficienza per impensierire Okoye. Il Lecce cerca il pareggio, ma l'Udinese chiude bene gli spazi, con la squadra di Di Francesco che fatica a creare azioni pericolose. La squadra di Rujnaic è poi brava anche in ripartenza: all'88, Bayo parte da centrocampo, si attira tre difensori del Lecce, vede il taglio di Buksa e lo serve alla perfezione. Il polacco segna il suo primo gol in Serie A e chiude i conti sul 3-1. Il Lecce vuole chiudere con orgoglio e N'Dri trova un gol pazzesco dalla sua mattonella: un tiro a giro, questa volta riuscito, che trova l'incrocio dei pali, fissando il punteggio sul 3-2.