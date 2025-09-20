Milan straccia l’Udinese, Pulisic è l’eroe della serata. I rossoneri calano il tris al Bluenergy

Udine, 20 settembre 2025 – “Nell’arco di una stagione ci sono tre o quattro gare snodo e quella contro l’Udinese è una di queste” aveva detto mister Massimiliano Allegri alla vigilia e il Milan ha superato a pieni voti questo esame. I rossoneri hanno infatti sbancato il Bluenergy Stadium battendo con un perentorio 3-0 l’Udinese, ora scavalcata in classifica proprio dai rossoneri che salgono a quota nove punti.

Un sigillo arrivato con una prova di grande e solidità e maturità del Milan, che sin dal primo tempo ha preso il comando delle operazioni con pazienza, sprecando un’occasione clamorosa con Gimenez – apparso ancora sottotono – al 19’ e passando in vantaggio al 39’ grazie a Pulisic, bravo ribadire in rete una respinta di Sava.

In avvio di ripresa poi, l’uno-due micidiale in appena 7’, con il raddoppio di Fofana al 46’ e il tris griffato ancora da Pulisic al 53’, che ha fatto partire con largo anticipo i titoli di coda del match: grazie a un centrocampo impeccabile nelle due fasi e a una difesa che non ha di fatto corso rischi anche a causa di un’Udinese molto sfiduciata dal punteggio e dalla prova di forza avversaria, il Milan ha infatti potuto condurre importo la terza vittoria di fila.

Le scelte di Runjaic e Allegri

Runjaic punta su un solido 4-4-2 con Sava tra i pali della porta bianconera e una linea a quattro di difesa composta dagli esterni Ehizibue – arretrato in retroguardia – e Zemura e la coppia di centrali Kristensen-Solet, nel mirino di mercato del Milan in estate. Atta ed Ekkelekamp occupano invece le corsie laterali di un centrocampo completato dai due mediani Zarraga e Kalstrom.

Davanti, infine, la coppia d’attacco formata da Bravo e Davis. Landucci, che sostituisce lo squalificato Allegri, conferma il 3-5-2 con pochissime novità rispetto all’undici titolare sceso in campo la scorsa settimana contro il Bologna: la prima novità, vista l’indisponibilità per infortunio di Maignan (probabile il ritorno in Coppa Italia contro il Lecce), è tra i pali dove c’è Terracciano, protetto dal terzetto di centrali composto da Tomori, Gabbia e Pavlovic. Confermati anche Estupinan e Saelemaekers sugli out esterni e il trio Fofana-Modric-Rabiot a presidio della mediana. In attacco, invece, la seconda grande novità: il ritorno dal 1’ di Pulisic a sostegno di Gimenez.

Il mancino di Pulisic stappa il match al 40’

La partenza è scoppiettante e vede l’Udinese provarci con una conclusione un po’ velleitaria di Atta da fuori area e il Milan rispondere con la prima vera occasione del match (al 3’) a firma di Pulisic che, servito in profondità, si defila un po’ troppo sulla destra e calcia trovando la buona risposta di Sava. Dopo i primi fuochi d’artificio, l’Udinese cerca di puntare sul fraseggio in una fase di gioco ricca di duelli, nella quale a farne di più le spese è Pulisic, che dopo due contrasti resta a terra per un paio di minuti.

Un frangente tattico e di studio, da cui è però il Milan a uscire con maggior vigore: con il passare dei minuti, infatti, i rossoneri alzano sempre più la pressione sui friulani e strappano loro il pallino del gioco arrivando a creare, al 19’, un’altra colossale palla gol che Gimenez, a tu per tu con Sava, spreca clamorosamente non angolando bene il pallone e calciandolo addsosso al portiere avversario.

Gli uomini di Allegri spingono senza soluzione di continuità puntando soprattutto sull’out di sinistra, con Pavlovic che spesso accompagna l’azione ed Estupinan che si accentra in mezzo al campo per dare maggiore densità. Per vedere i suoi sforzi premiati, però, il Milan deve attendere il 39’ quando Pulisic recupera un pallone su un errato disimpegno di testa di Ehizibue, lo passa ad Estupinan che crossa basso e trova la deviazione di un avversario che rischia l’autorete; Sava si fa trovare ancora pronto e respinge il pallone, ma in agguato sulla respinta c’è ancora Pulisic che, all’altezza del rigore, scarica in rete l’1-0 milanista. Un vantaggio che i rossoneri poi gestiscono fino all’intervallo, in un finale di tempo in cui l’Udinese alza si il baricentro ma non punge e reclama un po’ timidamente un calcio di rigore per la caduta in area di Davis su un contatto che il replay rivela essere inesistente.

I rossoneri dilagano con Fofana e il bis di Pulisic

Al ritorno in campo Runjaic prova la prima mossa alzando il peso dell’attacco con l’inserimento di Buksa al posto di uno spento Iker Bravo, ma dopo appena un minuto di ripresa il Milan pesca dal cilindro il raddoppio: Il “solito” Pulisic recupera in piena area un pallone con caparbietà e lo passa all’accorrente Fofana che di destro sorprende sul primo palo un Sava questa volta non impeccabile.

Il 2-0 mette definitivamente le cose in discesa per i rossoneri che al 53’ calano anche il tris: a metterci la firma, manco a dirlo, è ancora un incontenibile Pulisic che, al culmine di un’azione orchestrata alla perfezione, riceve il pallone in profondità da Rabiot e lo fa passare sotto le braccia di Sava. Con i suoi sprofondati sullo 0-3, Runjaic rinuncia all’esperimento del doppio centravanti inserendo Zaniolo al posto di Davis ma anche Rui Modesto e Zanoli, mentre il Milan toglie uno spento Gimenez e l’eroe di serata Pulisic gettando in mischia Nkunku e Loftus-Cheek, che si presenta con un colpo di testa alto di poco al minuto 63.

Cambi che non alterano la sostanza del match, che resta di fatto un monologo della formazione ospite, la quale gestisce senza particolari affanni e rischi l’ultima mezz’ora di gara dando spazio anche ad Athekame – all’esordio in rossonero al posto di un Modric salutato dalla standing ovation di tutto il Bluenergy Stadium – e sfiorando addirittura il poker con un paio di tentativi velenosi di Saelemaekers prima ed Estupinan poi.

Il tabellino

Udinese (4-4-2): Sava; Ehizibue (dal 59’ Ehizibue), Kristensen, Solet, Zemura; Atta (dall’82’ Miller), Zarraga, Karlström, Ekkelenkamp (dal 59’ Rui Modesto); Bravo (dal 46’ Buksa), Davis (dal 59’ Zaniolo). All. Runjaic.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic (dal 67’ De Winter); Saelemaekers, Fofana (dal 67’ Ricci), Modric (dall’82’ Athekame), Rabiot, Estupinan; Pulisic (dal 63’ Loftus-Cheek), Giménez (dal 63’ Nkunku). All. Landucci.

Marcatori: Pulisic (Milan 39’ e 53’), Fofana (Milan 46’).

Note – Ammonizioni: Atta (Udinese), Zemura (Udinese).