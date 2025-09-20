Serie A, Udinese-Milan: torna Pulisic dal 1'. Runjaic sceglie Bravo e Davis
Dove vedere la sfida in programma questa sera, che chiuderà il terzetto degli anticipi del sabato della quarta giornata
Dall’altra parte ci sarà l’Udinese di Kosta Runjaic, reduce dai successi contro Pisa e Inter e dal pari contro l’Hellas Verona. Il tecnico dei bianconeri vuole però tenere alta la soglia d’attenzione: “Abbiamo giocato appena l’8% delle gare e siamo ovviamente soddisfatti del bilancio sin qui raccolto – ha spiegato Runjaic -. Stiamo lavorando bene ma c’è ancora un cammino molto lungo da fare e quindi bisognerà cercare di tenere alta la soglia dell’attenzione. Quest’anno sarà un’altra storia rispetto allo scorso. Abbiamo fatto bene fin qui e davanti al Milan e ai nostri tifosi vogliamo mettere in campo una buona prestazione. Il Milan è una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno. Allegri ha portato esperienza. Gioca in maniera disciplinata e ha a disposizione una rosa con grandi giocatori. Sarà una gara difficile ma non vedo l’ora di cominciarla”.
Le possibili scelte di Runjaic
Il tecnico bianconero dovrebbe optare per il 3-5-2 con Sava tra i pali e i tre centrali Bertola, Kristensen, Solet a protezione. Sulle corsie esterne agiranno invece Ehizibiue e Zemura con Atta, Karlstrom e Piotrowski a completare il centrocampo. Davanti, infine, il tandem d’attacco formato da Bravo e Davis. Stesso modulo per il Milan di Allegri (come detto, squalificato e sostituito dal vice Landuccci) che schiererà ancora Gabbia, Tomori e Pavlovic in difesa e davanti al portiere Terraccuano. Nessuna novità neppure sulla linea a cinque, con Saelemaekers ed Estupinan ad occuparsi delle due corsie laterali e il terzetto composto da Fofana, Modric e Rabiot in mezzo al campo. Davanti, infine, la novità del ritorno dal 1’ di Pulisic a supporto di Gimenez.
Orari e dove vedere la gara: la gara Udinese-Milan, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile sabato 20 settembre su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su sito e app di DAZN, Sky Go e Now.
Probabili formazioni:
Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic.
Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri
