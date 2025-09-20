Serie A, Udinese-Milan: torna Pulisic dal 1'. Runjaic sceglie Bravo e Davis

Dall’altra parte ci sarà l’Udinese di Kosta Runjaic, reduce dai successi contro Pisa e Inter e dal pari contro l’Hellas Verona. Il tecnico dei bianconeri vuole però tenere alta la soglia d’attenzione: “Abbiamo giocato appena l’8% delle gare e siamo ovviamente soddisfatti del bilancio sin qui raccolto – ha spiegato Runjaic -. Stiamo lavorando bene ma c’è ancora un cammino molto lungo da fare e quindi bisognerà cercare di tenere alta la soglia dell’attenzione. Quest’anno sarà un’altra storia rispetto allo scorso. Abbiamo fatto bene fin qui e davanti al Milan e ai nostri tifosi vogliamo mettere in campo una buona prestazione. Il Milan è una squadra rinnovata rispetto allo scorso anno. Allegri ha portato esperienza. Gioca in maniera disciplinata e ha a disposizione una rosa con grandi giocatori. Sarà una gara difficile ma non vedo l’ora di cominciarla”.

Le possibili scelte di Runjaic

Il tecnico bianconero dovrebbe optare per il 3-5-2 con Sava tra i pali e i tre centrali Bertola, Kristensen, Solet a protezione. Sulle corsie esterne agiranno invece Ehizibiue e Zemura con Atta, Karlstrom e Piotrowski a completare il centrocampo. Davanti, infine, il tandem d’attacco formato da Bravo e Davis. Stesso modulo per il Milan di Allegri (come detto, squalificato e sostituito dal vice Landuccci) che schiererà ancora Gabbia, Tomori e Pavlovic in difesa e davanti al portiere Terraccuano. Nessuna novità neppure sulla linea a cinque, con Saelemaekers ed Estupinan ad occuparsi delle due corsie laterali e il terzetto composto da Fofana, Modric e Rabiot in mezzo al campo. Davanti, infine, la novità del ritorno dal 1’ di Pulisic a supporto di Gimenez.

Orari e dove vedere la gara: la gara Udinese-Milan, valida per la quarta giornata del campionato di Serie A di calcio, sarà visibile sabato 20 settembre su DAZN, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251 e in streaming su sito e app di DAZN, Sky Go e Now.

Probabili formazioni:

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlström, Piotrowski, Zemura; Bravo, Davis. All. Kosta Runjaic.

Milan (3-5-2): Terracciano; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Giménez. All. Massimiliano Allegri