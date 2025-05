Udinese-Monza 1-2, i brianzoli espugnano Udine con un gol all'ultimo minuto

Udine, 11 maggio 2025 - Il Monza ha conquistato la vittoria all'ultimo respiro sull'Udinese. Nell'anticipo domenicale di Serie A delle ore 12:30, i brianzoli hanno sconfitto i friulani per 2-1 al Bluenergy Stadium di Udine. Dopo aver trascorso tutta la partita a soffrire, la squadra di Nesta è riuscita a piazzare due zampate, proprio nelle uniche vere opportunità da gol create nel corso del match. Prima Caprari al 52' aveva portato avanti gli ospiti, raggiunti al minuto 75 da un gran gol di Lucca. Al 90', però, la rete del subentrato Keita Baldé ha deciso la sfida valida per la 36^ giornata di campionato. Questo risultato è ininfluente per i friulani di Runjaic, che sono già certi della salvezza. Per quanto riguarda il Monza, invece, nonostante la retrocessione e l'ultimo posto siano già realtà da diverse settimane, c'è comunque di che sorridere: grazie a questi tre punti, i brianzoli salgono a 18 punti ed evitano così di diventare la squadra con meno punti raccolti in una stagione di Serie A.

Le formazioni titolari

Sia Runjaic che Nesta schierano le loro squadre con la difesa a tre. L'Udinese si presenta con Okoyre tra i pali, protetto da Kristensen, Bijol e Solet. Modesto e Kamara sono i due esterni a tutta fascia, mentre Zarraga, Karlstrom e Payero lavorano centralmente. Atta affianca Davis nella coppia d'attacco. Il Monza opta per Pizzagnacco in porta, con Pereira, Brorsson e Carboni a comporre la retroguardia. Birindelli e Kyriakopoulos corrono sulle corsie laterali e Castrovilli, Bianco e Akpa Akpro completano il centrocampo. Forson e Caprari sono le due punte.

Primo tempo

Il match comincia a ritmi non troppo esaltanti, con le due compagini che si studiano. Il primo tentativo verso la porta è di Payero, che scambia con Davis e conclude alto da fuori area. Kamara cerca il gol della domenica poco dopo, con una acrobazia che mette paura al Monza ma termina comunque sul fondo senza conseguenze per gli ospiti. I brianzoli creano pochissimi e attorno alla mezz'ora iniziano a faticare nel contenere le iniziative avversarie. Prima Solet impegna Pizzagnacco con un diagonale rasoterra non troppo potente, poi Davis fa lo stesso e trova la seconda risposta del portiere di Nesta. Nell'ultimo quarto d'ora non ci sono ulteriori emozioni, con l'Udinese che continua però a fare la partita.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il gol del Monza che sblocca il risultato. Caprari ribadisce in rete al 52' e regala ossigeno ai brianzoli, che hanno trascorso quasi tutta la sfida a difendersi nella propria metà campo e riescono a colpire al primo vero assalto offensivo. I friulani riprendono ad attaccare, stavolta a caccia del pareggio. Ci prova Lucca di testa al minuto 59 su assist di Kamara, con una incornata troppo centrale e facile per il portiere. Comincia la girandola di cambi, in una fase di stallo: i bianconeri manovrano in maniera troppo lenta e prevedibile per la difesa degli ospiti. Alla fine, però, la pressione continua ripaga gli sforzi dei ragazzi di Runjaic, che pareggiano al 75'. Karlstrom lancia lungo e pesca Lucca in profondità, la punta amministra con sapienza la sfera, vince il duello con Carboni e conclude con grande potenza da posizione defilata. Le ultime battute sono prevalentemente di stampo friulano. Ekkelenkamp non centra lo specchio di testa sugli sviluppi di un corner, così come Lucca che all'82' ci prova di testa. Nel finale un guizzo di Keita decide le sorti della sfida in favore del Monza, che conquista così la vittoria al 90'.

Il tabellino del match

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Bijol (46' Lovric), Solet; Modesto, Zarraga (46' Lucca), Karlstrom, Payero (63' Ekkelenkamp), Kamara; Atta (75' Pafundi); Davis (70' Bravo). Allenatore: Runjaic.

Monza (3-5-2): Pizzignacco; Pereira, Brorsson, Carboni; Birindelli, Castrovilli (65' Zeroli), Bianco (78' Sensi), Akpa Akpro, Kyriakopoulos (84' Ciurria); Forson (65' Keita Baldé), Caprari (84' Petagna). Allenatore: Nesta.

Marcatori: 52' Caprari (Mon), 75' Lucca (Udi), 90' Keita Baldé (Mon)

Direttore di gara: Valerio Crezzini.

Ammonizioni: Akpa Akpro (Mon), Atta (Udi)

