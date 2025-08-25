Udinese-Verona 1-1, due gol da calcio d'angolo decidono la sfida

Udine, 25 agosto 2025 – Termina in parità, sull'1-1, la prima uscita in Serie A di Udinese e Verona. Al Bluenergy Stadium di Udine sono le marcature di Thomas Kristensen e Suat Serdar ad accendere l'entusiasmo dei tifosi. Sia il danese per i padroni di casa che il tedesco per gli ospiti sono andati in gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo: il primo al minuto 53, il secondo al 73'. Dopo un primo tempo molto blando, le due compagini si sono date battaglia anche a suon di traverse nella seconda metà del match. I friulani hanno infatti colpito due legni, prima con Zarraga e poi con Kamara, mentre gli scaligeri uno con Giovane. Alla fine della fiera Runjaic e Zanetti si dividono la posta in palio e smuovono entrambi la classifica, in quello che è stato il primo posticipo del lunedì. Nel prossimo turno l'Udinese sfiderà l'Inter di Christian Chivu a San Siro e l'Hellas Verona se la vedrà contro la Lazio a Roma, nella seconda trasferta di fila per i veneti.

Le formazioni titolari

Sia Runjaic che Zanetti scelgono la difesa a tre per le proprie squadre. L'Udinese schiera Sava tra i pali, protetto da Kristensen, Bertola e Solet. Sulle fasce spazio a Ehizibue e Zemura, in mezzo al campo ci sono Atta, Karlstrom e Lovric. La coppia offensiva è composta da Bravo e Davis. Dall'altra parte l'Hellas Verona scende in campo con Montipò in porta, difeso da Frese, Nelsson e Nunez. Fallou e Bradaric sono i due esterni a tutta fascia, mentre lavorano in zona centrale Serdar, Bernede e Niassé. Il tandem offensivo vede Giovane accanto a Sarr.

Primo tempo

La partita comincia con una conclusione dalla distanza di Bradaric respinta da Kristensen, e poi rallenta drasticamente. Il primo quarto d'ora scorre senza particolari emozioni, con possesso palla equilibrato tra le due squadre e ritmi molto blandi. Al 19' un calcio d'angolo a favore dell'Udinese crea un istante di panico nell'area piccola di Montipò. Frese sparecchia in maniera goffa ma efficace, prima che qualche friulano riesca ad avventarsi sul pallone spizzato da Lovric. L'opportunità da gol migliore la hanno proprio i padroni di casa qualche minuto dopo. Frese perde equilibrio e pallone nella propria area e permette a Davis di crossare rasoterra; sulla sfera si avventa tutto solo Zemura, che da ottima posizione la spara fuori dallo stadio. Il livello non è certo quello di una partita da palati fini: tantissimi errori tecnici, poche idee, nessun lampo tecnico. L'Hellas Verona prova ad affacciarsi nella metà campo avversaria nel finale di frazione. Bernede ci prova da fuori area senza trovare lo specchio della porta, poi Giovane impegna con il sinistro Sava che blocca a terra.

Secondo tempo

La ripresa comincia con un calcio piazzato di Frese, calciato da molto distante, che termina di poco alto sopra la traversa; Sava era comunque in traiettoria. Giovane dà seguito al buon avvio dell'Hellas con un mancino dal limite molto potente, parato in tuffo dal portiere. Sempre il brasiliano al 51' si accomoda il pallone con l'esterno e colpisce la traversa. Il risultato si sblocca al minuto 53, ma in favore dell'Udinese. Lovric calcia benissimo, verso il cuore dell'area, un calcio d'angolo sul quale Kristensen arriva con il tempo giusto di testa. Niente da fare per Montipò, che non può fare nulla e raccoglie dal sacco il pallone che vale l'1-0. La sfida si è stappata e ora i ritmi sono piacevoli. Lovric si libera con un doppio passo in area, però la sua finalizzazione è fallace e termina in curva. In questa fase i padroni di casa spingono e Zarraga, appena entrato, colpisce una clamorosa traversa da oltre venti metri con leggera deviazione di Montipò. Proprio come in occasione del vantaggio friulano, gli scaligeri pareggiano su calcio d'angolo. Giovani devìa benissimo verso il secondo palo il pallone, che diventa perfetto per Serdar, il quale allunga il gambone e infila in rete l'1-1 al minuto 73. Alla lista delle traverse si aggiunge quella di Kamara, che la scheggia all'83'.

Il tabellino del match

Udinese (3-5-2): Sava; Bertola, Kristensen, Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Lovric (61' Zarraga), Zemura (79' Kamara); Bravo (61' Bayo), Davis (74' Piotrowski). Allenatore: Runjaic. Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Nunez, Nelsson, Frese; Fallou (82' Oyegoke), Serdar (82' Ebosse), Bernede, Niassè (65' Harroui), Bradaric (72' Belghali); Giovane, Sarr (66' Mosquera). Allenatore: Zanetti.

Marcatori: 53' Kristensen (Udi), 73' Serdar (Ver)

Direttore di gara: Paride Tremolada.

Ammonizioni: Bravo (Udi), Davis (Udi), Ebosse (Ver), Bertola (Udi), Belghali (Ver)

Espulsioni: -