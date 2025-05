Ultima giornata di ritorno in Prima Categoria: emozioni e sfide decisive per playoff e salvezza

Non mancheranno le emozioni nell’ultima giornata di ritorno che si giocherà oggi in Prima Categoria. Sia nel girone B che in quello C dove sono protagoniste le nostre squadre. Nel raggruppamento B tutto da decidere, a parte il primo posto blindato dalla Castelfrettese salita da tempo in Promozione. Montemarciano e Ostra, rispettivamente seconda e terza forza del torneo, sono già sicure dei playoff, ma vorranno arrivare nella miglior posizione possibile, visto che sono distanti appena un punto. Il Montemarciano potrebbe avere la sfida più insidiosa visto che ospita l’Olimpia Marzocca, quinta in classifica. L’Ostra invece va sul campo di una Castelfrettese già promossa. Quarta e quinta piazza se le contendono Fc Osimo, Olimpia Marzocca e Borghetto. In zona salvezza sfida da brividi tra Staffolo e Labor, ma non possono sbagliare anche San Biagio, Pietralacroce e Sampaolese. Migliore la posizione del Castelbellino che sfiderà una Castelleonese senza pensieri di classifica. Nel C la Passatempese cercherà l’impresa di acciuffare i playoff anche se non dipenderà solo dai gialloblu obbligati a vincere in casa del Borgo Mogliano, secondo in classifica e con la possibilità per il Borgo di volare direttamente nella finale playoff del girone. L’Argignano per essere tranquillo ed evitare sicuramente i playout dovrà vincere contro il già promosso Camerino, in casa.

PRIMA CATEGORIA, 30esima giornata (ore 16:30). GIRONE B. Oggi: Borgo Minonna-FC Osimo, Castelbellino-Castelleonese, Castelfrettese-Ostra, Filottranese-Pietralacroce, Montemarciano-Olimpia Marzocca, Sampaolese-Borghetto, San Biagio-Real Cameranese, Staffolo-Labor. Classifica: Castelfrettese 63; Montemarciano 56; Ostra 55; FC Osimo 50; Olimpia Marzocca 49; Borghetto 47; Borgo Minonna 46; Filottranese 37; Real Cameranese 36; Castelleonese 34; Castelbellino 30; Staffolo 28; San Biagio e Pietralacroce 26; Sampaolese 21; Labor 19. GIRONE C. Oggi: Argignano-Camerino, Belfortese-Castelraimondo, Borgo Mogliano-Passatempese, Montemilone Pollenza-Montecassiano, Potenza Picena-Casette d’Ete, Real Elpidiense-Portorecanati, San Claudio-Elite Tolentino, Urbis Salvia-Montecosaro.