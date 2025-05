Ultima giornata in Prima Categoria: playoff, playout e retrocessioni decisi

Ultima giornata emozionante e palpitante in Prima Categoria. Un sabato di verdetti: playoff, playout e retrocessioni. Nel girone B Castelfrettese già promossa, le sfide playoff saranno Ostra-Borghetto e Montemarciano-Fc Osimo. L’unico playout sarà quello tra Pietralacroce e San Biagio. Salvo lo Staffolo (per la regola dei dieci punti di distacco sulla penultima la Sampaolese), con quest’ultima che retrocede assieme alla Labor. Nel girone C la Passatempese non riesce ad agguantare i playoff. Argignano salvo sempre per la regola dei dieci punti rispetto alla Real Elpidiense.

PRIMA CATEGORIA, 30esima giornata. GIRONE B. Borgo Minonna-FC Osimo 0-1, Castelbellino-Castelleonese 2-1, Castelfrettese-Ostra 0-1, Filottranese-Pietralacroce 0-2, Montemarciano-Olimpia Marzocca 1-1, Sampaolese-Borghetto 1-2, San Biagio-Real Cameranese 5-3, Staffolo-Labor 2-1. Classifica: Castelfrettese 63; Ostra 58; Montemarciano 57; FC Osimo 53; Borghetto e Olimpia Marzocca 50; Borgo Minonna 46; Filottranese 37; Real Cameranese 36; Castelleonese 34; Castelbellino 33; Staffolo 31; Pietralacroce e San Biagio 29; Sampaolese 21; Labor 19.

GIRONE C. Argignano-Camerino 3-3, Belfortese-Castelraimondo 1-0, Borgo Mogliano-Passatempese 1-0, Montemilone Pollenza-Montecassiano 2-1, Potenza Picena-Casette d’Ete 1-2, Real Elpidiense-Portorecanati 0-1, San Claudio-Elite Tolentino 3-2, Urbis Salvia-Montecosaro 0-0. Classifica: Camerino 61; Borgo Mogliano 54; Castelraimondo 48; Belfortese 45; Montemilone Pollenza e San Claudio 43; Passatempese, Portorecanati e Potenza Picena 40; Montecassiano, Elite Tolentino e Argignano 39; Montecosaro 34; Casette d’Ete 33; Real Elpidiense 29; Urbis Salvia 15.