Ultimi dieci minuti di fuoco per le Rondinelle. Renate, dal sogno all’incubo. Terza vittoria per l’Union Brescia
Terzo successo di fila per l’Union Brescia, il primo in rimonta dopo quelli senza subire reti a Trento e...
Terzo successo di fila per l’Union Brescia, il primo in rimonta dopo quelli senza subire reti a Trento e con la Pro Vercelli. Il Renate non va lontano dal colpaccio, avanti 1-0 nel primo tempo grazie a Delcarro e poi in controllo, in una situazione congeniale ai nerazzurri, sempre perfetta a difendersi in situazioni di vantaggio. E così è fino al secondo giallo di Riviera che lascia i brianzoli in dieci uomini a metà secondo tempo. L’Union Brescia sfrutta il power play e capovolge il match negli ultimi minuti. Impatta l’ex Maistrello di testa sugli sviluppi di azione da corner. È un altro giocatore ad avere indossato la casacca nerazzurra a mettere la freccia. Da pochi passi la spinge in fondo al sacco Spagnoli. Il Renate si sbilancia per provare a raddrizzarla e lascia praterie in difesa. Le percorre Cazzadori che conquista palla e si “beve“ 60 metri, salta Nobile e fissa il 3-1.
RENATE-UNION BRESCIA 1-3 (1-0) Marcatori: 25’ pt Delcarro (R), 36’ st Maistrello (U), 41’ st Spagnoli (U), 49’ st Cazzadori (U). Ro.San.
