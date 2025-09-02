Ultimi esperimenti a due facce. Il Seregno sbatte sulla Solbiatese. La Vis Nova la spunta di misura

Il Seregno va sbattere contro una Solbiatese forte ma soprattutto arcigna. L’amichevole più attesa dell’ultima domenica di esperimenti per le squadre che giocano i campionati regionali si chiude con la vittoria 1-0 per i padroni di casa su un Seregno comunque lodevole, ancora un po’ macchinoso in attacco e che concede l’occasione su cui Cosentino di testa segna nel primo tempo il gol che decide la gara. A inizio ripresa Bizzi salva la porta azzurra dal raddoppio, poi Papapicco va vicino all’1-1.

Altra gara “attenzionata“ quella di Giussano tra Vis Nova e Fucina Muggiò: la spuntano i padroni di casa 1-0 grazie al sigillo di Cima Vivarelli. Nessun problema per la Lentatese, che sbanca Morazzone con un perentorio 3-0 grazie alle reti di Malacarne, Politi e Leone. Ancora più rotondo il risultato (4-0) tra Ardor Lazzate e Universal Solaro. La differenza di categoria si fa notare coi gialloblu che sprigionano il loro strapotere offensivo. Perde di misura il Meda contro Cinisello (1-2), idem per il Lesmo con il Gallarate (2-3).