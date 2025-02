UMBERTIDE KO di misura (1-0). Bebeto dopo due minutI. E l’Angelana fa festa

ANGELANA1UMBERTIDE AGAPE0

ANGELANA: Buini, Dell’Orso, Melillo, Myrtollari, Bocci, Tondini, Martiniello, Brunetti, Bebeto, Mendes, Riommi. A disp.: Villamena, Marocchi, Tarpanelli, Monacchia, Sallaku, Roscini, Tofi, Formichetti, Castelletti. All.: Recchi.

UMBERTIDE AGAPE: Landi, Montani, Benedetti, Capati, Grilli, Morandini, Corrado, Polidoro, Bigarelli, Volpi, Coppini. A disp.: Gragnola, Pazzaglia, Lungu, Paciotti, Ndedi, Giuliani, Kika, Aversario, Luchetti. All.: Peruzzi.

Arbitro: Ottaviani di Foligno (Spena e Di Cesare di Perugia).

Marcatore: 2’ pt Bebeto.

NOTE: spettatori 150 circa.

L’Angelana compie un balzo nei playoff. Lo fa superando di misura un’Umbertide Agape mai doma che, se il campionato finisse oggi, sarebbe in Promozione per gli 11 punti di distacco dal quintultimo posto. Al Migaghelli l’Angelana dopo 2 minuti con il solito Bebeto batte Landi per il quattordicesimo centro in campionato e il gol che deciderà la gara. Proteste umbertidesi nel finale di tempo per un gol non gol sul quale l’arbitro Ottaviani ha lasciato correre. Nella ripresa forcing dei ragazzi di Peruzzi ma l’Angelana tiene blinda il quarto posto. Tegola giallorossa: l’infortunio di Castelletti.