Umberto De Filippi guida l'Ostra alla promozione in Prima Categoria

"Una Promozione da dedicare a tutta la squadra, alla mia famiglia, a mia moglie e a mia madre che è scomparsa tre anni fa. Può darsi che anche lei ci ha messo lo zampino in questa promozione, voglio pensare positivo anche in questo". Mister Umberto De Filippi - che sabato ha dovuto scontare la prima delle due giornate di squalifica - centra ancora una promozione e sempre con l’Ostra. I gialloblu nello spareggio playoff di Prima Categoria giocato al Bianchelli di Senigallia hanno superato di misura il San Costanzo con un gol di Landi quasi alla fine del secondo tempo supplementare.

De Filippi, 51 anni, salentino della provincia di Lecce, salito nelle Marche nel 1998 come giocatore vestendo per nove anni il rossoblu della Vigor Senigallia ha iniziato poi ’quasi per scherzo’ l’avventura da allenatore. "Ero a Marotta in Promozione negli ultimi anni di carriera e mi avevano proposto di tenere la squadra perché avevano esonerato l’allenatore. E’ così iniziata questa nuova attività se la vogliamo chiamare così".

Panchine a Marotta, Brugnetto, poi Misa con tanto di playoff in Seconda e poi la fusione con l’Ostra con la promozione l’anno scorso dalla Seconda alla Prima bissata quest’anno con il salto in Promozione. "Un’impresa, un campionato strepitoso, tre partite di playoff una più difficile dell’altra contro avversari veramente buoni come Borghetto, Montemarciano, San Costanzo. Tre battaglie vinte riuscendo a raggiungere poi questo traguardo".

Il gruppo è stato il valore aggiunto. "Questa squadra non è stata costruita per vincere, ma per centrare una salvezza tranquilla. Pian piano però che passavano le giornate vedevo che c’erano dei valori importanti non solo a livello tecnico, che ci vogliono, ma anche morali. Il gruppo è diventato una famiglia, senza invidie e storie negative, una dirigenza e un ambiente positivi che hanno aiutato per disputare una stagione importante con tanto di secondo posto in campionato, un traguardo incredibile viste le squadre partecipanti. Non posso che ringraziare la squadra e i collaboratori oltre che l’intera dirigenza. Una promozione merito di tutti".

Un cammino da applausi poi nei playoff. "Durissimi riuscendo a spuntarla sempre ai supplementari. Questo dimostra che la squadra ha avuto sempre coraggio oltre che l’idea fino alla fine di poterla vincere anche se è chiaro che ti deve girare anche un pochettino di buona sorte. Ma se in tutte e tre le partite la risolvi sempre ai supplementari vuol dire che ci credi, non può essere solo un caso. Lo spirito di sacrificio ha fatto la differenza oltre alla fame".