Un altro club passa a un fondo straniero: si chiude così la holding della famiglia Berlusconi iniziata nel 2018. Il Monza è americano, Galliani se ne va

Il Monza diventa americano e perde anche Adriano Galliani che ha declinato l’offerta di diventare presidente. Fininvest ha annunciato il perfezionamento del closing per cedere subito l’80% delle quote al fondo Beckett Layne Ventures (Blv) e il restante 20% entro giugno 2026. Per la holding della famiglia Berlusconi si chiude così un percorso iniziato con l’acquisto del club brianzolo nel 2018, due anni dopo la cessione del Milan, con perdite cumulate che hanno superato i 240 milioni di euro dopo la retrocessione in B. Blv è un colosso con portafoglio da oltre 10 miliardi di dollari che spazia dall’intrattenimento digitale alle bevande e ora punta su Monza per la vicinanza a Milano e per la presenza di un simbolo come l’autodromo. Il Monza al timone non avrà Galliani che, come detto, ha rifiutato l’incarico di presidente che gli era stato offerto. "Una scelta difficile – spiega l’ex ad del club biancorosso per tutta l’epoca berlusconiana – presa per dedicarmi al meglio alle altre mie attività, ma anche per lasciare alla nuova proprietà la massima libertà di imprimere la propria visione e portare avanti i progetti. Tra questi riportare il Monza in A: un traguardo storico, raggiunto per la prima volta sotto la gestione Fininvest, coronando il desiderio del Presidente Silvio Berlusconi".

Matteo Alvisi