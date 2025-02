Un bel Gubbio si prende i tre punti . Piegato il Pineto al "Barbetti"

GUBBIO

GUBBIO (4-3-3): Venturi; Zallu (st 41’ Maisto), Signorini, Rocchi, Tentardini; Corsinelli, Rosaia, Faggi (st 8’ D’Avino); Spina (st 44’ Rovaglia), Tommasini (st 44’ Stramaccioni), D’Ursi. All. Fontana. A disp. Bolletta, David, Conti, Proietti.

PINETO (4-3-3): Marone; Baggi (st 35’ Hadziosmanovic), De Santis, Ingrosso (st 32’ Giannini), Borsoi; Germinario (st 35’ Pellegrino), Lombardi, Schirone; Bruzzaniti, Fabrizi (st 25’ Gambale), Chakir (st 25’ Tunjov). All. Tonti A disp. Tonti, Barretta, Stambolliu, Amadio, Ienco, Marafini, Marrancone, Nebuloso, Gatto.

Arbitro: Manzo di Torre Annunziata (Daghetta-Bettani)

Reti: pt 2’ Tommasini, 25’ Schirone, st 26’ aut. De Santis

NOTE: corner 3-0; ammoniti: Spina, Rocchi, Fabrizi; espulso Fontana al 47’ st

GUBBIO – Così è bello. Il Gubbio trova il quinto risultato utile consecutivo con una bella vittoria contro il Pineto, consegnando ancora consapevolezza e fiducia ai rossoblù. Partiti forte, calati con il passare dei minuti, la squadra di Fontana ha saputo leggere la gara e interpretarla al meglio. La partita si sblocca subito. Passano 90 secondi e Spina mette in mezzo, Marone pasticcia e lascia la sfera a disposizione di Tommasini che anticipa De Santis e insacca il settimo gol stagionale. Il Gubbio sfiora il raddoppio al 12°, quando il destro di Faggi dal limite dell’area si stampa sulla traversa. I rossoblù perdono un po’ di intensità e gli avversari prendono coraggio: al 20° imbucata per Fabrizi, Venturi in uscita lo attende e lo chiude in scivolata, poco dopo ci prova Bruzzaniti dalla distanza ma non trova lo specchio. È il preludio al pari che arriva cinque minuti più tardi. Chakir trova al centro Schirone che dal limite calcia con il destro, il pallone prende una traiettoria stranissima che s’infila alle spalle di un sorpreso Venturi. Il resto della prima frazione è equilibrio assoluto che porta le squadre all’intervallo sull’1-1, mentre nella ripresa la gara stenta a decollare. Ci prova un paio di volte Bruzzaniti da calcio di punizione ma prima non centra lo specchio poi è chiuso da un attento Venturi che respingere, per i rossoblù è Tommasini che da posizione defilatissima prova ad incrociare ma non trova fortuna. L’episodio giusto per il gol del vantaggio arriva al 70°: Marone non controlla la punizione di D’Ursi, sul tapin si avventa il difensore abruzzese De Santis che, nel tentativo di pulire l’area, scaraventa la sfera nella propria rete. Il 2-1 scuote un secondo tempo sopito, e il Pineto cerca la giusta scossa nei cambi. Proprio uno dei neo entrati, Pellegrino, all’82° colpisce il palo, poi al 90° Rocchi con una scivolata degna del miglior Maldini ferma Gambale lanciato a rete. È il sigillo finale, che consegna i tre punti al Gubbio dopo tre pareggi di fila, ora a quota 34 in classifica.

Federico Minelli