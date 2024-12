Un big in panchina. Il “profeta“ Hernanes per guidare il Sondrio

In attesa del nuovo allenatore, la Nuova Sondrio Calcio si sta preparando per affrontare le ultime due partite del girone di andata del girone B di Serie D. Promossa lo scorso anno, al termine di una stagione esaltante, la società presieduta da Michele Rigamonti è praticamente senza tecnico dal 25 ottobre, quando ha esonerato Alessio Bifini. In questi quasi due mesi senza mister (un vero e proprio record!), la Nuova Sondrio è stata allenata, peraltro benissimo, dal preparatore atletico Tommaso Del Nero. Finalmente il direttore sportivo Christian Salvadori, deus ex machina della società del capoluogo di provincia valtellinese, è riuscito a trovare il profilo giusto al quale affidare la squadra. La presentazione si terrà domani e, secondo indiscrezioni, il prescelto sarà un ex giocatore professionista, un nome di spicco: si vocifera possa essere il “profeta“ Hernanes, brasiliano ex di Lazio, Inter e Juventus, ma si era parlato anche di Marco Amelia, terzo portiere dell’Italia di Lippi campione del mondo. Intanto la squadra, sestultima con 18 punti in piena bagarre playout, si sta allenando per il match di domenica in casa della Varesina (terza). L’andata si chiuderà poi domenica 22 contro il Chievo Verona, in un match molto importante in chiave salvezza.