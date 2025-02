Un calcio senza più poesia. Ora vince solo chi sbaglia meno

Subbuteo, tiki taka degenerato, linee strette come sardine in scatola e aggressività animalesca. È la descrizione impietosa del calcio di oggi, così come lo applicano i nuovi profeti del ‘guardiolismo’ che fu. Ma il Barcellona di Messi, Xavi e Iniesta purtroppo è lontano anni luce.

Anzi l’imitazione al ribasso di un modello così elevato produce calcio modesto, ripetitivo senza l’illuminazione del genio né la giocata verticale che potrebbe creare una scintilla di vitalità.

Ne beneficiano i club meno nobili e meno quotati che così provocano sorprese in serie, alla faccia dei grandi club o degli aspiranti all’Europa. Così si spiegano le sconfitte di Napoli, Fiorentina e Bologna e il pareggio della Lazio. In una corsa scudetto che è diventata una partita di Ciapano’ rischia di vincere chi sbaglia meno. E l’Inter di Inzaghi torna la grande indiziata, mentre Conte e Gasperini meditano l’addio e Motta cerca ancora il verbo nei suoi libri di scienza pedatoria.

Rivedere calcio spettacolo allo stato puro sarà impresa durissima ma se vi piace l’incertezza questo è il campionato giusto. Perché anche i ‘peones’ ne possono scrivere la storia. Sarebbe contento Pancho Villa, eppure chi ama il calcio di qualità si esalta ancora per i gol-gioiello di Dybala, la sinfonia collettiva della miglior Atalanta, le giocate vertiginose dell’Inter di Inzaghi: un inno a tutti coloro che vanno oltre lo schema o sanno nobilitarlo con estro e colpi di classe. Perché il calcio più che scienza è poesia.