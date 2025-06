Un gioco a incastri per la nuova squadra. Artistico in dirittura, poi Cittadini e Candela

Il nuovo Spezia è un gioco ad incastri, con nuovi innesti dipendenti dalle uscite, alcune delle quali neanche preventivate (Elia), sullo sfondo di una chiusura di bilancio al 30 giugno che evidenzierà un passivo molto pesante, ben oltre quei 16 milioni di euro preventivati a marzo. Un rosso in bilancio che Thomas Roberts ripianerà con una ricapitalizzazione. Al netto di ciò, con un budget per gli acquisti che inevitabilmente risente dell’aspetto sopra citato, legato anche alle cessioni funzionali all’indice di liquidità, il ds Stefano Melissano sta allestendo una rosa competitiva con giocatori di qualità, rifondando buona parte della struttura portante della squadra.

Se in porta, le partenze di Chichizola e Gori, saranno colmate da Sarr e Mascardi (con il giovane Leonardo terzo), nel settore arretrato arrivano conferme su quanto anticipato da La Nazione riguardo l’accelerata del ds Melissano per ingaggiare dall’Atalanta il centrale Giorgio Cittadini (si discute su un prestito con diritto di riscatto), fermo restando che la probabile partenza di Wisniewski imporrà necessariamente un ulteriore innesto (non solo Alessandro Fontanarosa tra i giocatori attenzionati).

Sulla sinistra, occhi puntati su Giacomo Quagliata, in uscita dalla Cremonese, identificato da Melissano e D’Angelo come profilo ideale, per temperamento e tecnica, alternativo a Aurelio (in ritiro ci sarà anche il giovane Baldetti), mentre sulla destra, in sostituzione di Elia (la prossima settimana probabile la sua partenza verso il Palermo, soluzione gradita al giocatore o, in alternativa, al Venezia), è lo spezzino Antonio Candela, come anticipato su queste pagine, l’atleta ideale per ricoprire il ruolo che resterà vacante. Gli ottimi rapporti tra Melissano e il ds del Venezia Antonelli, in aggiunta al requisito della spezzinità di Candela, particolare non insensibile al giocatore, potrebbero portare alla fumata bianca a breve, forse già mercoledì. Salvatore Esposito, il quale ha espresso la volontà di tornare in Serie A. Il Bologna è il club che ha posto gli occhi sul regista, ma al momento, per il club felsineo, il napoletano non è la priorità. Ovvio, però, che non si possa puntare su un giocatore che ha espresso la volontà di cambiare aria, anche se tempi e modalità per i quali ciò possa avvenire non sono scontati, ne consegue che il dirigente aquilotto abbia già contattato la Fiorentina per avere in prestito Lorenzo Amatucci.

Il quadro, nell’immediato, riguarda l’attacco con lo Spezia in dirittura per aggiudicarsi le prestazioni di Gabriele Artistico della Lazio. Il bomber 22enne romano ha indicato come preferenza per la sua destinazione lo Spezia (su di lui anche Avellino e Catanzaro), con Melissano abile a raggiungere un accordo di massima con il suo agente. Il cerchio si dovrebbe chiudere la prossima settimana con la Lazio, con un prestito con diritto di riscatto.