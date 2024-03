UN PARI SCIALBO. Marina e Pergolese non si fanno male

marina

0

pergolese

0

: Ricci, Cucinella, Maiorano, Rossetti, Giovagnoli, Carloni, Gregorini (23’st Sabbatini), Gagliardi (15’st Testoni), Pierandrei (42’st Piermattei), Nacciarriti, Rossini (32’st Gabrielli). All. Giorgini

PERGOLESE: Aluigi, Salsiccia, Anastasia, Piermarioli, Lattanzi, Savelli, Alessandri (7’st Casagrande), Gaia, Fraternali, Petrucci (7’st Bartolucci), Bucefalo. All. Guiducci

ARBITRO: Negusanti di Pesaro

Marina e Pergolese non si fanno male. Finisce in parità, uno 0-0 che lascia un po’ di amaro in bocca ai ragazzi di Giorgini. Le tante occasioni del primo tempo non sono state sfruttate a dovere, nella ripresa invece è il nervosismo a prendere il sopravvento (un espulso per parte). Casagrande avrebbe addirittura la possibilità di piazzare il gol della beffa, ma i rivieraschi si salvano grazie ad un intervento eccezionale di Ricci.

Nicolò Scocchera