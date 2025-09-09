Un Renate formato capoclassifica. I nerazzurri sono primi e imbattuti. E sabato arriva in casa il Brescia

Nuova partenza sprint del Renate. Dopo 3 giornate è imbattuto, ha vinto 2 volte in trasferta e soprattutto è in testa alla classifica assieme a Vicenza e Lecco. E contro l’AlbinoLeffe, oltre a vincere, ha giocato anche un calcio piacevole, dinamico, organizzato, interpretando la partita al meglio con pressing e affondi e reagendo nell’unico momento delicato, quando nella ripresa i padroni di casa hanno accorciato le distanze. Meglio di così non si potrebbe prima di uno degli appuntamenti più attesi contro l’Union Brescia sabato a Meda. Intanto ieri sono andati già esauriti i 644 tagliandi della tribuna ospiti, ma con la vendita libera è lecito attendersi lo stadio interamente monopolizzato dai tifosi delle rondinelle dell’ex Aimo Diana. Ma se sugli spalti la partita è già persa in partenza, in campo sarà tutta un’altra storia perché la squadra di Foschi (nella foto) è in piena salute.

"Contro l’Albinoleffe – dice il tecnico – abbiamo assistito a una crescita importante nella prestazione, al di là del risultato a nostro favore. Quest’estate abbiamo svolto una preparazione pesante, serviva qualche partita per vedere girare le gambe nella maniera giusta. A Zanica così è stato. Le prestazioni dei singoli sono salite, tutta la squadra ne ha tratto giovamento". Ma si può fare meglio. "Siamo solo alla terza giornata, ci sono ampi margini di miglioramento. Dobbiamo essere più concreti, abbiamo creato tanto e sbagliato tanti gol, col rischio di compromettere il risultato. Ma la squadra mi è piaciuta, anche dal punto di vista dell’atteggiamento, perché siamo andati subiti ad aggredirli alti, con coraggio".