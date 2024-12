Un San Siro al femminile. È il primo Milan-Inter

Non ci entreranno più da semplici spettatrici. Né come promotrici delle partite da andare a vedere al Puma House of Football o all’Arena Civica, le due strutture che oggi ospitano Milan e Inter femminile. Le calciatrici delle due squadre imboccheranno domenica il tunnel che va verso il terreno di gioco, dove le attende la stracittadina delle 14.30 (prezzi a partire da 5 euro), nella dodicesima giornata di Serie A femminile. A fare gli onori di casa sarà il club rossonero, alle prese coi lavori al Vismara e una serie di scadenze burocratiche che negheranno la possibilità di giocare alcune partite, non solo per le Women ma anche per la Primavera che mercoledì ospiterà altrove la Stella Rossa in Youth League.

Per il Milan non sarà la prima volta a San Siro. Quattro anni fa si giocò una sfida contro la Juventus, ma il derby non si era mai disputato nella Scala del calcio. "Siamo emozionati e orgogliosi - afferma Elisabet Spina, Head of Women Football del Milan - perché a distanza di più di quattro anni abbiamo la grande opportunità di rigiocare su un campo che ha ospitato i più grandi eventi calcistici mondiali. In quell’occasione l’avversario era la Juventus e il nostro progetto era agli albori. L’interesse sta crescendo e il livello tecnico si è alzato notevolmente. La scelta di avere in panchina Suzanne Bakker, unica allenatrice donna in Serie A con un’esperienza nell’Ajax, va nella direzione di un calcio innovativo, mirato alla crescita delle giovani".

Sarà però l’Inter ad avere i favori del pronostico, classifica alla mano. La gara d’andata all’Arena Civica finì 1-1 con pari in extremis del Diavolo, ma la squadra di Piovani ha dieci lunghezze sulle rivali (24 a 14) ed è seconda a cinque punti dall’imbattuta Juventus. La Roma, oggi contro il Como, e la Fiorentina, domani con la Sampdoria, potrebbero sorpassare proprio l’Inter. Sarà uno stimolo ulteriore per le ospiti in un evento già di per sé storico.