Un senigalliese in serie B. Baldi: "La città nel cuore"

C’è un senigalliese in Serie B. La Juve Stabia vince il campionato grazie al pareggio di Benevento ed approda in cadetteria, tra i protagonisti spicca Matteo Baldi il difensore classe 2002 originario della spiaggia di velluto. Un percorso insidioso, ma in costante crescita quello dei campani, proprio come la carriera di Matteo. Tutto inizia con la maglia del Senigallia Calcio, Baldi si fa notare per la sua intelligenza tattica e per la grande fisicità. Caratteristiche non secondarie per un difensore così giovane, ecco allora che il Marina, al tempo in Eccellenza, si accorge di lui. Con i rivieraschi Matteo diventa grande ed a suon di prestazioni convincenti alza ancora l’asticella. Nel 2021 Mauro Milanese lo porta alla Triestina, non prima però di concludere la stagione sotto la guida di Nico Mariani. Sono gli anni del Covid, anni di restrizioni e forzature. Il calcio locale si ferma per poi ripartire con un format inedito. Nella primavera del 2021, Baldi si accasa alla Vigor, in Eccellenza, dove mostra ancora ottimi margini di crescita. Poi si spalancano le porte del professionismo, sino al tripudio con le "Vespe" dove colleziona ben 29 presenze ed un gol. "Devo ammettere che è stata un’emozione unica, inaspettata, e forse non ho ancora realizzato del tutto quanto accaduto - dice Matteo -. Sono molto contento, non solo per il grande traguardo che abbiamo raggiunto, ma anche per la vicinanza che tanti amici e parenti mi hanno dimostrato attraverso i loro graditissimi messaggi. Tutto ciò mi riempe il cuore di gioia, spero sia solo l’inizio di un grande percorso in questo mondo". Ed è innegabile che Baldi, il senigalliese, abbia mantenuto un forte legame con la spiaggia di velluto, con la sua gente e con tutti coloro che hanno accompagnato la sua crescita umana e sportiva: Senigallia così come Marina. Ecco dunque, che a precisa domanda sul legame che ha mantenuto con la sua terra, Matteo non ha dubbi. "Tutte le squadre nelle quali ho giocato mi sono rimaste nel cuore, soprattutto le squadre di Senigallia ed il Marina. Ho tanti amici che tutt’ora ci giocano, le seguo assiduamente ogni settimana. Stanno disputando campionati molto interessanti, speriamo che il Senigallia Calcio riesca a mantenere la categoria".

Nicolò Scocchera