Una collezione da Sotheby’s. Messi vuole battere Michael Jordan. Magliette all’asta per il record

Se non sarà un record, poco ci manca. Il mondiale vinto dall’Argentina di Leo Messi sta per portare ad un altro record, quello della più preziosa collezione di cimeli mai battuta all’asta. Nei prossimi giorni saranno vendute le sei magliette indossate dalla Pulce durante il mondiale vinto in Qatar. In particolare si tratta di quelle che Messi aveva sulle spalle durante il primo tempo della finale, della semifinale, dei quarti di finale, degli ottavi di finale e di due delle tre partite della fase a gironi: la serie di sei maglie bianche e celesti dell’Argentina sarà offerta in un’apposita vendita online aperta alle offerte dal 30 novembre al 14 dicembre. La collezione è stimata al di sopra dei 10 milioni di dollari, e si candida a diventare la più preziosa collezione di cimeli sportivi mai battuta all’asta.

Le maglie sono state messe all’asta dalla startup tecnologica statunitense AC Momento, una parte dei proventi dell’asta sarà devoluta al Progetto Únicas, condotto dall’ospedale pediatrico Sant Joan de Déu di Barcellona, con il sostegno della Fondazione Leo Messi, che ospita bambini affetti da malattie rare. Le maglie saranno esposte nella sede di Sotheby’s a New York in una mostra aperta al pubblico e gratuita dal 30 novembre al 14 dicembre.

Il record attuale è detenuto da Michael Jordan: la maglia indossata da MJ durante la finale del suo ultimo titolo Nba con i Chicago Bulls nel 1998 è stata venduta a 10,1 milioni di dollari nel settembre 2022.

Ora le maglie di Messi, indossate durante il primo tempo delle partite dei gironi contro Arabia Saudita e Messico, poi negli ottavi di finale contro l’Australia, nei quarti contro l’Olanda, nelle semifinali contro la Croazia e nella finale, passando ai rigori contro la Francia di Kylian Mbappe.