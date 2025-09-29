Una giornata speciale. Le leggende gialloblù “invadono“ Parma. Poi tutti al Tardini

Una giornata speciale fra le leggende gialloblù, un evento da incorniciare per la storia del club. Oggi, in occasione della sfida contro il Torino in programma al “Tardini” (ore 18.30), una serie di iniziative accompagneranno la tifoseria con degli eventi che coinvolgeranno la città, in un tragitto che rappresenta l’unione fra tradizione, innovazione e identità. La giornata sarà aperta nella sala del Ridotto del Teatro Regio, dove, in una cornice che rappresenta l’eccellenza della città, sarà svelata la squadra delle Leggende del Parma Calcio, composta dai campioni che hanno contribuito a scrivere pagine indimenticabili della storia del club. Sul palco, con la dirigenza, interverranno molte stelle che hanno aiutato a rendere sempre più grande il Parma, in Italia e in Europa. Insomma, la celebrazione della storia che rivive nel presente.

Non solo. Dopo il debutto contro l’Atalanta, torna allo stadio Tardini la “Museum Club Experience“, il format di hospitality esclusivo dedicato ai partner gialloblù. All’interno del Museo “Ernesto Ceresini”, sport, storia e convivialità si fondono per offrire un’esperienza indimenticabile. In occasione di Parma-Torino, il Consorzio del Parmigiano Reggiano guiderà i presenti in un percorso di degustazione delle eccellenze del territorio. Il tutto immersi tra i trofei e i cimeli che custodiscono la memoria del Club, fino al calcio d’inizio del match.