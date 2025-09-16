"Una reazione da grande squadra. Il mio gol? Non sono un bomber..."

Fugare le ombre lunghe della sconfitta d’esordio con l’Ostiamare raccogliendo i primi tre punti della stagione: ecco in sintesi la missione compiuta dall’Ancona a Termoli. La squadra di Maurizi, andata sotto in seguito a un errore in fase di costruzione della manovra che ha permesso al Termoli di cogliere impreparata la retroguardia dorica, ha saputo reagire con calma, da squadra matura.

Gelonese e compagni hanno continuato a costruire gioco, a cercare la manovra sugli esterni partendo dal basso, confezionando negli ultimi cinque minuti del primo tempo l’uno-due che ha innescato la svolta del match. Prima il sinistro micidiale di Calisto, alla Pesaresi – il terzino ammette di ispirarsi all’ex dorico ora braccio destro di Maurizi – poi il rigore conquistato e trasformato da Kouko. Un’Ancona a tratti piacevole, che ha sempre mantenuto l’iniziativa ma senza costruire occasioni clamorose, nella ripresa con Pecci, innescato da Kouko, ha trovato la rete del doppio vantaggio. Per poi subire nel finale il secondo gol del molisani ancora a causa di una disattenzione difensiva. Ma i dorici che nel primo tempo avevano saputo reagire, nel finale hanno stretto i denti e portato a casa un successo tanto meritato quanto pesante, anche in vista della seconda trasferta consecutiva che domenica prossima li vedrà scendere in campo ad Ascoli contro l’Atletico. Serviva una prova positiva, come pure i tre punti, e la squadra di Maurizi ha trovato entrambi al Cannarsa.

"Sono contento per il gol che ho realizzato – commenta Alessio Calisto –, sapevamo che era una partita tosta e difficile, l’abbiamo interpretata bene nel primo tempo, e dopo essere andati sotto abbiamo avuto una grande reazione da squadra vera, anche grazie al mio gol del pareggio. Poi abbiamo ribaltato la partita, soffrendo un po’ nel finale, ma ci può stare. Però l’abbiamo portata a casa. Sono tre punti importanti. Il mio gol? Non ci ho pensato due volte, volevo calciare e ho calciato e con un pizzico di fortuna ho fatto gol. Non so quanti ne farò in campionato, non sono un grande goleador, ma chi ben comincia è a metà dell’opera".

Il terzino prosegue parlando della ripresa e del gruppo: "Importante l’atteggiamento che abbiamo messo in campo nel secondo tempo, siamo partiti subito forte e abbiamo ottenuto il 3-1. Nel finale avremmo potuto gestire meglio la gara ed evitare il gol del 3-2, ma nel complesso abbiamo giocato un’ottima partita. Il gruppo è unito, coeso, anche se è da poco che stiamo insieme, si lavora bene anche durante la settimana". Ora una settimana per preparare la trasferta di Ascoli, che per la squadra rappresenta una sfida dove riuscire a confermare e, ove possibile, migliorare quanto messo in campo a Termoli: "Sarà sicuramente un’altra partita tosta – conclude Calisto –, in questo girone non ci sono partite facili, ma la prepareremo bene, come facciamo sempre".

Giuseppe Poli