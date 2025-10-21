Una Vis autoritaria domina a Pontedera. Arriva la prima vittoria esterna della stagione

PONTEDERA

0

VIS PESARO

2

PONTEDERA (3-4-2-1): Biagini; Gueye (1’ st Polizzi), Pretato, Vona; Perretta, Manfredonia (39’ st Pietrelli), Ladinetti, Migliardi; Vitali (31’ st Nabian), Ianesi; Andolfi (39’ st Battimelli). All. Menichini. A disp. Vannucchi, Strada, Milazzo, Faggi, Paolieri, Cerretti, Bassanini, Tempre, Coviello, Beghetto L..

VIS PESARO (3-5-2): Pozzi; Ceccacci, Primasso, Bove (31’ st Nina); Zoia, Berengo (54’ st Bocs), Mariani (25’ st Tavernaro), Pucciarelli, Vezzoni (54’ st Forte); Nicastro, Jallow (31’ st Stabile). All. Stellone. A disp. Guarnone, Fratti, Beghetto A., Franchetti, Ascione, Ventre.

Arbitro: Ursini di Pescara.

Rete: 11’ pt aut. Gueye, 9’ st Jallow.

Note: spettatori 654 (323 abbonati, 33 ospiti); espulso 52’ st Battimelli (doppia ammonizione); ammoniti Pretato, Vona; angoli 4-8; recupero 2’ + 5’.

PONTEDERA

Nel giorno delle grandi assenze, la Vis mette in campo la migliore prestazione stagionale. Vittoria limpida al Mannucci, più netta di quella di un anno fa, con largo dispiego di qualità e quasi nessun rischio corso. Un gol per tempo, gli attaccanti che fanno la differenza, il centrocampo che produce trame illeggibili per gli avversari, la difesa che non concede nulla. Ma senza ruoli fissi, perché nella migliore tradizione stelloniana si sono visti continui scambi di ruolo, i difensori attaccare e le punte difendere, con duelli vinti in ogni zona del campo. Ha contribuito anche la modestia dell’avversario, in buona parte però indotta dalla prestazione vissina. Senza dimenticare che si giocava con un centrocampo inedito, nel quale Mariani e Berengo hanno fatto la loro degna figura. Menichini ne cambia 4 rispetto ad Ascoli (due obbligati), Stellone è costretto a rivoluzionare la Vis.

La scelta del tandem offensivo si rivela decisiva: i biancorossi possono giocare sul lungo, Nicastro fa da raccordo e Jallow difende palla e produce strappi. Vantaggio quasi immediato: azione insistita, Pucciarelli conclude con mira sballata ma trova l’assist per Jallow e Gueye nel tentatiov di anticiparlo scaraventa nella propria porta. Sulle ali del vantaggio la Vis produce calcio disinvolto: le linee alte e strette consentono facilità di riconquista palla. Vona rischia un altro autogol, Nicastro chiama Biagini a un volo spettacolare, Primasso manca il 2-0 sugli sviluppi di un angolo. La produzione del Pontedera è una bordata di Ianesi (per il resto annullato) sulla quale vola Pozzi. In avvio di ripresa risultato in cassaforte: Berengo no look per Jallow che difende palla e scaraventa un destro micidiale sotto la traversa. Secondo centro stagionale per l’attaccante. Nicastro potrebbe fare il terzo, ancora Biagini a negarlo. Alla fine 12 conclusioni a 6 per i pesaresi, 8 angoli a 4. Il dato più confortante? Zero ammonizioni, senza bisogno di usare le maniere forti. La vittoria (prima in trasferta) che mancava da troppo tempo. Ora la classifica si fa più attinente ai reali valori e la prossima trasferta in casa del Bra consente di rimpinguarla.