Un’Ancona tutta nuova per mister Maurizi

Prende forma l’Ancona che verrà e che si presenterà in ritiro a Sefro dal prossimo 21 luglio. I biancorossi che hanno firmato finora sono, in ordine cronologico, l’esterno d’attacco Andrea Zini, l’altro esterno Cristian Pecci, il mediano Alessandro Miola, i difensori centrali Luca Sparandeo ed Enrico Rovinelli, l’under 2007 trequartista Matteo Attasi, e poi l’esterno Marco Teraschi e il terzino destro under 2006 Alessandro De Luca. Ieri ha firmato anche l’altro terzino destro classe 2006 Alessandro Ceccarelli, ex Real Monterotondo.

Come sarebbe già ufficioso in maglia Ancona il centrocampista classe 1995 Luca Gelonese, proveniente dall’ultima e sfortunata stagione con il Roma City e che mister Maurizi conosce molto bene. Un elemento che ha le caratteristiche e l’esperienza per prendere in mano il centrocampo dorico insieme ad Alessandro Miola. Perché il modulo che sta allestendo lo staff che collabora con Maurizi e il dt Iossa prevede una difesa a quattro, due mediani, un trequartista con due esterni e una punta centrale. E qui stanno le novità più interessanti.

Dato per scontato che vada definitivamente e al più presto in porto la trattativa con l’ivoriano Daniel Zinon Kouko – anticipazione dei giorni scorsi del Carlino che riguarda il trentaseienne ex Maceratese che lo scorso anno ha totalizzato ben 14 gol con 32 presenze tra campionato e Coppa nell’Ostiamare e che è stato fortemente voluto ad Ancona proprio dall’ex Ostiamare Alessandro Di Paolo – ora il nome nuovo come fulcro dell’attacco dorico è quello di Nicolas Belloni, anche questo riportato ieri in anteprima sulle nostre colonne.

Kouko e Belloni sarebbero le due punte centrali dell’Ancona che verrà, dunque, una "coppia" come viene definita in gergo tecnico, che se e quando verrà ufficializzata, escluderà la strada che porta ad Andrea Bianchimano. L’esperto Kouko abbinamento ideale con la classe e all’estro dell’argentino di scuola Pescara, 2001 in uscita da L’Aquila, 4 gol con gli aquilani nella passata stagione, 13 in quella precedente a Notaresco, giocatore che vanta già una notevole esperienza soprattutto in serie C.

Ecco, dunque, come dovrebbe essere la prossima Ancona: in porta un classe 2005, primo slot under – i nomi in lizza sono due, l’ex Roma City Gregorio Salvati e Giulio Mengucci, ex Monterotondo –. Della difesa a quattro ci sono già i centrali Luca Sparandeo ed Enrico Rovinelli, terzini destri la coppia under 2006 Alessandro De Luca e Alessandro Ceccarelli, a sinistra probabilmente non più Lorenzo Filippini – che potrebbe però arrivare come centrale di difesa – ma l’ex Roma City classe 1999 Alessio Calisto, un bel curriculum in D tra squadre tutte dell’area romana: Flaminia, Trastevere, Real Monterotondo, Aprilia, e, appunto, Roma City.

Davanti alla difesa Alessandro Miola e, come detto, molto probabilmente Luca Gelonese, e dietro a Kouko o Belloni, un under 2007, per ora Matteo Attasi, insieme ad Andrea Zini o Marco Teraschi a destra, mentre a sinistra i candidati nel ruolo di esterno, insieme al confermato Cristian Pecci, sono Matteo Cericola o Nicholas Cocola, entrambi molto interessanti. Cericola, trequartista romano classe 1996, lo scorso anno ha totalizzato 8 reti con il Ligorna in D, in quello precedente 9 gol con il Campodarsego. Cocola invece è un classe 2002 anche lui romano che lo scorso anno ha realizzato 8 gol con la Folgore Caratese.

Da ultimo, nello staff tecnico di Agenore Maurizi in arrivo il suo vice, il romano Matteo Arena, e come collaboratore tecnico il dorico Emanuele Pesaresi.

Giuseppe Poli