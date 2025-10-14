Under 21, l'Italia cala la cinquina contro l'Armenia

Cremona, 14 ottobre 2025 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini travolge 5-1 l’Armenia e coglie il quarto successo di fila nelle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria e tiene il passo della Polonia (in vantaggio nella differenza reti) in vetta al gruppo E. A dispetto del passivo finale, però, gli azzurrini hanno dovuto sudare più del previsto per sbloccare una gara che nei 45’ iniziali era sembrata piuttosto complicata: nel primo tempo, l’Italia ha infatti sì condotto la partita colpendo un palo e fallendo un rigore con Ndour ma ha difettato sul piano della concretezza. Ben diversa la musica nella ripresa, soprattutto grazie all’innesto in regia di Dagasso che al 59’, innescato da Pisilli, ha sbloccato il risultato. Tre minuti più tardi, il 2-0 di Camarda che ha spinto in rete l’assist di Bartesaghi per poi prendersi al 72’ anche la soddisfazione della prima doppietta in azzurro con il gol di desta sul cross di Dagasso. L’Italia ha poi completato l’opera con il poker di Fini (meno di 3’ dopo il suo ingresso in campo) al 75’ e la cinquina dell’altro neoentrato Ekhator in pieno recupero. Nel mezzo, l’espulsione per doppio cartellino giallo di Fortini e il gol della bandiera di Vardanyan, che ha fatto cadere dopo oltre 300’ l’imbattibilità della porta azzurra approfittando di un grave errore in disimpegno di Palmisani.

L’Italia comanda ma spreca: Ndour colpisce un palo e fallisce un rigore

Come già successo contro la Svezia, l’Italia prova a spingere e ad alzare subito la pressione, ma a differenza di quanto accaduto pochi giorni fa a Cesena, difetta sul piano della precisione: Koleosho sulla sinistra non fa mancare le sue accelerazioni ma non trova i giusti spazi e suggerimenti per i compagni di reparto, mentre sulla destra l’asse Palestra-Cherubini non incide per via di qualche incomprensione di troppo. La prima vera occasione della serata ce l’ha però l’Armenia: al 16’, Eloyan approfitta di una leggerezza in disimpegno di Marianucci e si invola verso Palmisani e al momento della conclusione strozza troppo il tiro che finisce fuori di poco. Cinque minuti più tardi arriva la scossa azzurra: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Ndour svetta di testa e prova a piazzare il pallone che si stampa sul palo. L’Italia prova allora ad accelerare ma al 26’ la “dea bendata” volta ancora le spalle al giocatore della Fiorentina che, nel tentativo di recuperare un pallone, si procura un calcio di rigore: è lui stresso a presentarsi sul dischetto, ma la sua conclusione è troppo prevedibile e viene neutralizzata da Matinyan. Il centrocampista classe 2004, cerca di reagire e ci riprova al 35’ con un altro colpo di testa, spedendo questa volta il pallone sul fondo di poco. La gara è insomma un monologo degli azzurri, che però non riescono a trovare il giusto guizzo, come al 42’ quando Cherubini, sul traversone di Pisilli, non colpisce bene la palla, la quale finisce piuttosto docilmente tra i guanti di Matinyan.

L’uno-due di Dagasso e Camarda lancia la goleada azzurra

Dopo l’intervallo arrivano i primi cambi di Silvio Baldini che toglie Ndour e l’ammonito Marianucci, sostituiti da Dagasso – che si posiziona in regia con Lipani che si allarga nella posizione in precedenza occupata da Ndour – e Guarino. L’innesto del centrocampista del Pescara è la mossa che sblocca la partita, perché proprio il 2004, al 59’, firma il vantaggio azzurro incuneandosi alla perfezione in area sul filtrante di Pisilli e superando Matinyan con un diagonale perfetto. L’Italia scioglie definitivamente le briglie e in appena 3’ confeziona anche il raddoppio: pure l’azione del 2-0 nasce dai piedi di Dagasso, ma è determinante anche il recupero palla sulla trequarti di Koleosho che innesca Bartesaghi, il quale – a sua volta – fa partire un rasoterra in area piccola per Camarda che, a porta sguarnita, spinge il pallone nel sacco. Incassato l’uno-due micidiale, l’Armenia prova a replicare con la bella combinazione tra Hakobyan e Garibyan che spizza il pallone ma trova la buona risposta di Palmisani. L’Italia tira un sospiro di sollievo e al 72’ cala il tris ancora sull’asse composto da Dagasso, autore di un pregevole cross dal lato sinistro dell’area, e da Camarda che di testa firma la doppietta personale prima di congedarsi dal terreno di gioco assieme a Cherubini per far spazio ad Ekhator e Fini. E proprio il centrocampista del Genoa, appena 2’ dopo il suo ingresso in campo, si presenta ribadendo in rete la respinta di Matinyan sul tiro di Pisilli, autore di una bellissima azione personale. Sul 4-0, a pochi secondi dal 78’, su un retropassaggio all’apparenza innocuo, arriva il grave errore di Palmisani che sbaglia il controllo del pallone e scivolando lo regala al neoentrato Vardanyan, il quale non può far altro che depositarlo in rete. Un gol che fa calare il sipario su un’imbattibilità della porta azzurra durato oltre 340 minuti ma non inficia minimamente la prestazione degli azzurri. Al pari dell’espulsione di Fortini che, in appena 3’, tra l’82’ e l’85’, rimedia due cartellini gialli e al suo esordio in azzurro lascia in dieci un’Italia che comunque, dopo averla sfiorata con i pali colpiti da Pisilli e Koleosho, cala la cinquina con il diagonale vincente di Ekhator in pieno recupero. Il tabellino: Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra (dal 77’ Fortini), Marianucci (dal 46’ Guarino), Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour (dal 46’ Dagasso); Cherubini (dal 73’ Fini), Camarda (dal 72’ Ekhator), Koleosho. Ct Baldini. Armenia (4-4-2): Matinyan; Tarloyan, Manukyan, Hakobyan, Bandikian; K. Hovhannisyan (dal 68’ Askaryan), N. Hovhannisyan (dal 68’ Afyan), Sargsyan (dal 77’ Ayvazan), Hakobyan; Eloyan (dal 56’ Garibyan), Hakobyan (dal 68’ Vardanyan). Ct Gyulbudaghyants. Marcatori: Dagasso (Italia 59’), Camarda (Italia 62’ e 72’). Note – Ammonizioni: Hakobyan (Armenia), Marianucci (Italia). Espulsioni: Fortini (Italia, doppio cartellino giallo).