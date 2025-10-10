Under 21, l'Italia travolge la Svezia 4-0

Cesena, 10 ottobre 2025 – L’Italia Under 21 di Silvio Baldini centra la terza vittoria di fila nelle qualificazioni agli Europei di categoria travolgendo la Svezia 4-0 al Manuzzi di Cesena. Un’affermazione perentoria quella degli azzurrini che hanno di fatto archiviato la pratica già nei primi 45’: l’Italia ha infatti schiacciato con forza sul pedale dell’acceleratore passando in vantaggio già al dodicesimo con la conclusione chirurgica dal limite di Pisilli. Le cose si sono quindi messe subito in discesa per gli azzurri che hanno continuato a pressare in maniera asfissiante e ad attaccare con grande decisione, colpendo un palo ancora con Pisilli al 32’ e piazzando un micidiale uno due tra il 40’ e il 48’, grazie il rigore guadagnato e trasformato da Camarda con un "cucchiaio" e con la doppietta personale di Pisilli. Nella ripresa la Svezia ha poi tentato il tutto per tutto creando un paio di situazioni pericolose ma l’Italia ha tenuto dritta la barra del timone colpendo un altro palo con Camarda e chiudendo definitivamente i conti con il rigore trasformato dal cesenate Berti nel recupero finale.

Le scelte di Baldini

Il CT azzurro Silvio Baldini opta per un 4-3-3 con Mane scelto per affiancare Marianucci al centro del pacchetto difensivo davanti al portiere Palmisani, con Palestra e Bartesaghi a occupare le due corsie laterali. Lipani agisce invece da regista, con ai lati le due mezzali Pisilli e Ndour. Davanti, nel tridente d’attacco, la sorpresa è la presenza di Cherubini, che vince il ballottaggio tutto in casa Sampdoria con Pafundi per affiancare Camarda e Koleosho.

La doppietta di uno scatenato Pisilli e il “cucchiaio” su rigore di Camarda valgono il tris azzurro al 45'

Partenza d’attacco per l’Italia che mostra subito un piglio grintoso con Pisilli che in costruzione si abbassa per far allargare e allungare Palestra sulla destra e permettere a Cherubini di attaccare la profondità. È però la pressione l’arma letale su cui sin da subito fanno leva gli azzurri che dopo meno di 3’ vanno vicini al gol con Camarda che, pescato in profondità da Koleosho perde il giusto tempo per il tiro quasi a tu per tu con il portiere avversario. Senza particolare fortuna anche la conclusione velenosa di Ndour al 7’, ma il gol vantaggio è solo questione di minuti. Arriva infatti al 12’, quando Pisilli recupera un pallone preziosissimo su un errore gravissimo di Makolli, punta l’area e dal limite scocca un destro a incrociare che si insacca dopo aver toccato il palo interno. Il vantaggio fa sciogliere ancor di più le briglie degli azzurri, che continuano ad attaccare con grinta, intensità e un Pisilli scatenato, il quale in transizione offensiva si trasforma spesso in un attaccante aggiunto. Il classe 2004 della Roma al 32’ si fa rivedere dalle parti di Bishesari sfiorando la doppietta personale con un colpo di testa che si stampa sul palo; sulla ribattuta del montante si fionda Cherubini che per ben due volte in pochi secondi viene fermato dall’intervento dell’estremo difensore avversario. Non pago, Pisilli ci riprova dalla distanza anche al 35’, ma è 38’ e il recupero che l’Italia piazza un uno-due micidiale: a 7’ dalla fine Makolli combina un altro pasticcio atterrando in piena area Camarda, il quale si presenta sul dischetto del rigore e con grande personalità lo trasforma superando Bisheari con un “cucchiaio”. La Svezia sbanda sempre più e in pieno recupero incassa anche il terzo gol: a firmarlo è ancora Pisilli, che sfrutta l’ennesima iniziativa sulla corsia destra di Palestra e raccoglie il cross del compagno attaccando il primo palo e scaricando in porta il destro del 3-0.

La chiude il rigore di Berti nel recupero

Dopo l’intervallo il CT azzurro Baldini conferma l’undici di partenza, mentre quello svedese Backstrom toglie Thorell e inserisce Kurtulus passando di fatto a una difesa a cinque. Gli azzurri ripartono con un piglio un po’ meno aggressivo rispetto a quello mostrato nei 45’ iniziali, regalando metri preziosi ddi campo alla Svezia, la quale crea la sua prima, vera occasione con il piatto scoccato dal centro dell’area da Bjorklund, che finisce però fuori misura. Al 54’ è invece provvidenziale la chiusura di Mané sulla conclusione di Sonko, autore di una grande cavalcata nata da un errore in disimpegno di Marianucci. La risposta azzurra non tarda però ad arrivare e porta la firma di Camarda che al 58’, su cross dalla sinistra di Koleosho, stacca di testa ma colpisce il secondo palo della serata azzurra. A mezz’ora dalla fine, allora, Backstrom tenta il tutto per tutto rivoluzionando l’attacco con gli inserimenti di Asare; Kanga e Ayari e passando di fatto al 4-2-4, ma è Pisilli al 66’ a sfiorare il poker azzurro e la tripletta personale con una stilettata dal limite che Bishesari respinge non senza fatica con i pugni. È l’ultima occasione per il centrocampista della Roma, perché al 72’ lascia il campo assieme a Cherubini e Camarda per far posto a Ekhator, Pafundi Berti, primi innesti azzurri. Positivo soprattutto l’ingresso in campo dell’attaccante del Genoa che prima ci prova con una conclusione deviata in corner da un avversario e poi con un mancino che finisce largo a lato del secondo palo. All’86’ si rivede anche la Svezia che ci prova con il neoentrato Azare che trova la decisiva risposta di Palmisani che tiene inviolata la porta degli azzurri che poi nel recupero calano anche un poker confezionato da due subentrati: Fini si guadagna un rigore venendo steso da Kurtulus e il cesenate Berti, acclamato dal pubblico del Manuzzi, lo trasforma trafiggendo Bishesari per il definitivo 4-0. Il tabellino: Italia (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli (dal 72’ Berti), Lipani, Ndour (dall’83’ Dagasso); Cherubini (dal 72’ Pafundi), Camarda (dal 72’ Ekhator), Koleosho (dall’83’ Fini). CT: Baldini. Svezia (4-3-3): Bishesari; Antwi, Makolli, Zatterstrom, Perez Vinlof; Bjorklund, Thorell (dal 46’ Kurtulus), Boudri (dall’85’ Tolf); Nijie (dal 61’ Asare), Swedberg (dal 61’ Kanga), Sonko (dal 61’ Ayari). CT: Backstrom. Marcatori: Pisilli (Italia 12’ e 45’+3’), Camarda (Italia 40’ R.), Berti (Italia 90’+2’ R.). Note – Ammonizioni: Berti (Italia), Boudri (Svezia).