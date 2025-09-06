Under 21, Montenegro ribaltato. Decide Koleosho. Baldini, debutto con il sorriso
italia 2 montenegro 1 ITALIA (4-3-3): Mascardi 6.5; Palestra 6, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 5.5 (17’ st Moruzzi 6); Pisilli 6.5 (35’ st...
ITALIA (4-3-3): Mascardi 6.5; Palestra 6, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 5.5 (17’ st Moruzzi 6); Pisilli 6.5 (35’ st Dagasso sv), Lipani 6.5, Ndour 6; Fini 6.5 (17’ st Pafundi 6), Raimondo 6 (35’ st Ekhator sv), Koleosho 7 (41’ st Cherubini sv). Ct Baldini 6.
MONTENEGRO (3-5-1-1): Domazetovic 5; Vukovic 6, Malentijevic 6, Dakic 6, Perovic 5; Vukanic 6 (38’ st Jukovic sv), Miranovic 6.5; Knezevic 6 (7’ st Mrvaljevic 5.5), Perisic 5.5, Dukanovic 6 (38’ st Maras sv); Kostic 7 (12’ st Cetkovic 6). Ct Kljajevic 6.
Arbitro: Wolfensberger (SUI) 5.5.
Reti: 4’ pt Kostic, 7’ st Lipani, 34’ st Koleosho (rig). Note: amm. Palestra, Miranovic, Cetkovic, Raimondo, Mrvaljevic, Jukovic, Cherubini.
Inizia con una vittoria il nuovo percorso dell’Italia U21 guidata dal ct Silvio Baldini. A La Spezia è 2-1 in rimonta contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei. Azzurrini in svantaggio dopo 4 minuti, segna Kotic. Nella ripresa il pari di Lipani al 52’ ed è Koleosho a firmare la vittoria su rigore al 79’. Prossima gara in programma, martedì alle 18.15 in casa della Macedonia.
