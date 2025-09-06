Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Under 21, Montenegro ribaltato. Decide Koleosho. Baldini, debutto con il sorriso

Under 21, Montenegro ribaltato. Decide Koleosho. Baldini, debutto con il sorriso

italia 2 montenegro 1 ITALIA (4-3-3): Mascardi 6.5; Palestra 6, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 5.5 (17’ st Moruzzi 6); Pisilli 6.5 (35’ st...

di Redazione Sport
6 settembre 2025
italia 2 montenegro 1 ITALIA (4-3-3): Mascardi 6.5; Palestra 6, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 5.5 (17’ st Moruzzi 6); Pisilli 6.5 (35’ st...

italia 2 montenegro 1 ITALIA (4-3-3): Mascardi 6.5; Palestra 6, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 5.5 (17’ st Moruzzi 6); Pisilli 6.5 (35’ st...

XWhatsAppPrint

italia

2

montenegro

1

ITALIA (4-3-3): Mascardi 6.5; Palestra 6, Marianucci 6, Chiarodia 6, Idrissi 5.5 (17’ st Moruzzi 6); Pisilli 6.5 (35’ st Dagasso sv), Lipani 6.5, Ndour 6; Fini 6.5 (17’ st Pafundi 6), Raimondo 6 (35’ st Ekhator sv), Koleosho 7 (41’ st Cherubini sv). Ct Baldini 6.

MONTENEGRO (3-5-1-1): Domazetovic 5; Vukovic 6, Malentijevic 6, Dakic 6, Perovic 5; Vukanic 6 (38’ st Jukovic sv), Miranovic 6.5; Knezevic 6 (7’ st Mrvaljevic 5.5), Perisic 5.5, Dukanovic 6 (38’ st Maras sv); Kostic 7 (12’ st Cetkovic 6). Ct Kljajevic 6.

Arbitro: Wolfensberger (SUI) 5.5.

Reti: 4’ pt Kostic, 7’ st Lipani, 34’ st Koleosho (rig). Note: amm. Palestra, Miranovic, Cetkovic, Raimondo, Mrvaljevic, Jukovic, Cherubini.

Inizia con una vittoria il nuovo percorso dell’Italia U21 guidata dal ct Silvio Baldini. A La Spezia è 2-1 in rimonta contro il Montenegro nelle qualificazioni agli Europei. Azzurrini in svantaggio dopo 4 minuti, segna Kotic. Nella ripresa il pari di Lipani al 52’ ed è Koleosho a firmare la vittoria su rigore al 79’. Prossima gara in programma, martedì alle 18.15 in casa della Macedonia.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su