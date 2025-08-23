Union, ambizioni da B. Inter U23 la mina vagante

La nuova stagione di Serie C Girone A scatterà ufficialmente oggi alle 18, con undici lombarde al via. A presentare il torneo, il presidente della Lega Pro, Matteo Marani: "È il campionato dei campanili: 18 regioni, 60 città, attraversa tutto il Paese. La C è la raffigurazione dell’Italia, con tutta la sua forza e le sue fragilità. I tifosi, che fanno sacrifici per seguire la propria squadra, ne sono la vera essenza".

Tra le novità spicca l’esordio dell’Inter U23, mina vagante che esordirà lunedì nella trasferta di Novara. Dopo oltre vent’anni torna tra i professionisti l’Ospitaletto, che ha costruito un mercato ambizioso affidandosi al bomber Marco Bertoli, capocannoniere del Girone B di Serie D con la Varesina. I bresciani debutteranno contro il Lecco appena battuto a domicilio in Coppa e che spera in una stagione meno travagliata della precedente.

Grande curiosità anche per l’Union Brescia, nata dal titolo sportivo della Feralpisalò. In panchina Aimo Diana, capace di chiudere al terzo posto con la Feralpisalò: l’obiettivo è recitare da protagonista e insidiare la favorita Vicenza, che all’esordio affronterà il Lumezzane fedele a Paci.

È chiamata a confermarsi la Giana Erminio, sorpresa della passata stagione con la finale di Coppa Italia di Serie C e i playoff sfiorati. Perso il tecnico Andrea Chiappella, la società ha affidato la guida a Vinicio Espinal, ma l’avvio non è stato incoraggiante (eliminazione in Coppa dopo un netto 4-1).

Al Voltini sarà invece subito derby tra Pergolettese e Renate: i gialloblù hanno piazzato il colpo Aidoo in prestito dall’Inter e ritrovano i nerazzurri dopo la sfida di Coppa. Stesso traguardo per la Pro Patria, che ha affidato la panchina a Leandro Greco e l’attacco a King Udoh, che dopo un’annata difficile con la Triestina è chiamato a far dimenticare Pitou, passato all’Alcione. Gli orange hanno sfiorato i playoff e puntano a crescere ulteriormente.

Infine l’Atalanta Under 23, inserita nel Girone C: esordirà domani in trasferta contro il Latina.